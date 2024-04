Dieses Lenkrad wird direkt auf den PS5-Controller gesteckt und soll ein echter Game Changer für Racer sein

So sieht der NanoWheel-Aufsatz für den PS5-Controller aus. (Bild: YouTube @NanoWheelCo)

Selbstverständlich gibt es richtig abgefahrene PS5-Lenkräder, die ihr mit Pedalen und allem Drum und Dran für eure Lieblings-Rennspiele nutzen könnt. Aber die sind erstens ziemlich teuer und nehmen zweitens richtig viel Platz weg. Das ist bei diesem mehr oder weniger selbstgemachten Mini-Lenkrad nicht der Fall. Es wird auf den Controller gesteckt und bietet wohl trotzdem ein ganz anderes Fahrgefühl, als einfach nur den Stick zu benutzen.

DualSense-Controller lässt sich mit Mini-Lenkrad upgraden und das sieht ziemlich abgefahren aus

Darum geht's: Rennspiele werden auf PS5 und den restlichen Konsolen wie Xbox oder Switch in erster Linie mit dem linken Stick gesteuert. Das funktioniert in der Regel auch recht gut, fühlt sich aber natürlich bei weitem nicht so an, wie hinter dem Steuer eines echten Wagens zu sitzen. Vorhang auf für das sogenannte Nano-Wheel.

Mit dem NanoWheel sollt ihr in Titeln wie The Crew: Motorfest oder Gran Turismo 7 mit deutlich mehr Präzision zu Werke gehen können. Das Mini-Lenkrad lässt sich nämlich einfach auf den DualSense-Controller stecken und dann mit beiden Daumen bedienen. Das sieht ziemlich witzig aus und könnte auch ein richtig cooles Gimmick sein.

Hier geht es zum NanoWheel-Shop und hier seht ihr das Teil in Aktion:

Es gibt aber auch Kritikpunkte: Zunächst einmal wirkt das NanoWheel nicht besonders professionell oder stabil. Es stammt offenbar aus einem 3D-Drucker und sieht nicht gerade hochwertig verarbeitet aus. Zusätzlich könnt ihr mit dem Teil auf eurem Controller auch nicht mehr so gut die Schultertasten und Trigger benutzen, an den rechten Analogstick kommt ihr gar nicht mehr heran.

Schon ausverkauft: Weil das Mini-Lenkrad aber eine ziemlich coole Idee ist und spaßig aussieht, erfreut es sich offenbar größter Beliebtheit. Soll heißen: Ihr könnt es im offiziellen NanoWheelShop aktuell gar nicht mehr kaufen. Aber wenn ihr Zugriff auf einen 3D-Drucker habt, könnt ihr euch vielleicht einfach selbst so ein Teil oder etwas ähnliches basteln (lassen).

Wie findet ihr die Idee und die Umsetzung? Habt ihr vielleicht sogar schon mal selbst etwas ähnliches ausprobiert?