Rennspielhit für PS5 im Angebot: Open-World, Verfolgungsjagden & reichlich Tuning zum Schnäppchenpreis!

Dieses Open-World-Rennspiel ist vor allem für seine Rennen in der Großstadt bekannt, bietet aber auch Natur.

Lust auf spannende Verfolgungsjagden mit der Polizei in einer großen Open World, die sowohl die belebten Straßenschluchten der Großstadt als auch kurvige Stecken in freier Natur bietet? Dann könnt ihr euch gerade bei Amazon einen Rennspielhit für PS5 zum Top-Preis im Angebot sichern. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Open-World-Rennspiel für PS5: Viel Tempo, Tuning und Polizei

1:26 Need for Speed Unbound: Trailer zu den Polizei-Verfolgungsjagden

Es geht hier um Need for Speed Unbound, das auf jeden Fall zu den besseren Teilen der berühmten Rennspiel-Reihe gehört. Die 83 Punkte in unserem ausführlichen GamePro-Test hat es sich unter anderem durch sein hervorragendes Fahrgefühl verdient, wobei Unbound wie seine Vorgänger halsbrecherische Geschwindigkeit und einsteigerfreundlicher Arcade-Spielspaß wichtiger sind als Realismus.

Trotzdem ist Need for Speed Unbound anspruchsvoller als viele der früheren Serienteile, was zum Teil an der schon in NfS Heat stark verbesserten KI liegt. Das bekommt man unter anderem bei den spannenden Verfolgungsjagden mit der Polizei zu spüren. Die Cops sind diesmal erstaunlich hartnäckig!

Am Fuhrpark von Need for Speed Unbound sowie an den Tuning- und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es wenig zu meckern.

Toll sind zudem das Tuning und das motivierende Fortschrittssystem: Es gibt 143 verschiedene Wagen, die ihr im Spielverlauf freischalten und detailliert an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Das gilt sowohl für Verbesserungen vom Motor bis zum Turbolader als auch für das Äußere des Wagens. Euch stehen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verfügung, um ein individuelles Design zusammenzubasteln.

Geschmackssache ist hingegen die Vermischung von realistischer Grafik mit comichaften Effekten, obwohl man Need for Speed Unbound immerhin zugestehen muss, dass es die ungewöhnliche Idee stilvoll umsetzt. Recht gut gelungen ist die große Open World, die diesmal die verregnete, von Chicago inspirierte Hafenstadt Lakeshore City sowie ihr Umland einschließlich kurviger Bergstrecken umfasst. An ein Forza Horizon kommt Need for Speed in Sachen Abwechslung allerdings nicht heran.

Insgesamt bietet Need for Speed Unbound trotzdem ein umfangreiches und spaßiges Open-World-Rennspiel-Paket, mit dem Fans von Arcade-Racern lange Zeit Freude haben werden. Den derzeitigen Preis von 16,99€ in der PS5-Version ist es daher auf jeden Fall wert: