Resident Evil 2 - Neue kostenlose Kostüme für Leon und Claire

Mit dem Remake zu Resident Evil 2 hat Capcom seinen Horror-Klassiker aus dem Jahr 1998 nahezu perfekt in die Moderne geführt. Auch was die Entwickler den Fans nach Release Ende Januar bieten, kann sich sehen lassen. So erschien vor wenigen Tagen mit Ghost Survivors ein gratis Story-DLC, in dem ihr die Geschichte aus der Sicht dreier Nebencharaktere erlebt.

Resident Evil 2

Tipps, Tricks und weitere Infos zum Remake im Überblick

Vor Veröffentlichung der Neuauflage wurde zudem angekündigt, dass die Kostüme von Leon und Claire aus dem PS1-Original nach Release kostenlos nachgereicht werden. Das ist jetzt geschehen und der Retro-Look kann sich wirklich sehen lassen.

Knock knock open up the door, it’s real – the ‘98 Classic costumes are available starting today as a free download on PS4, XB1, and Steam! pic.twitter.com/BOoUEzCLix — Resident Evil (@RE_Games) February 15, 2019

Die Classic-Skins könnt ihr euch ab sofort aus dem PS Store, Microsoft Store und auf Steam kostenlos herunterladen. Habt ihr das gemacht, könnt ihr sie wie alle anderen Kostüme über das Optionsmenü aktivieren. Speziell Resi 2-Veteranen bekommen so eine schöne Erinnerung an eines der besten Spiele aus dem Bereich Survival-Horror.

Leon im Retro-Look:

Claire im Retro-Look:

Resident Evil 2 - Alle Kostüme für Leon und Claire

Wie gefallen euch die Retro-Skins von Leon und Claire?