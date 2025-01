Eins der besten Survivalhorror-Spiele verlässt schon bald PS Plus - zockt es jetzt noch schnell!

Wo Leon S. Kennedy ist, ist auch Ada Wong nicht weit.

Mit dem PS Plus Extra/Premium-Abo sollten euch die Spiele nicht so schnell ausgehen, schließlich habt ihr Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit den unterschiedlichsten Bonus-Titeln. Diese wird sogar regelmäßig mit weiteren Spielen ergänzt, dafür verlassen andere aber den Service – so wie auch jetzt wieder im Januar.

Gleich 11 Spiele auf einmal verlassen PS Plus und einen Survivalhorror-Hit wollen wir euch besonders ans Herz legen. Jeztt solltet ihr noch genug Zeit haben, ihn durchzuspielen.

Jetzt noch schnell mit PS Plus zocken, bevor es weg ist

Spiel: Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake noch in PS Plus enthalten bis: vorraussichtlich Dienstag, 21. Januar

Mit dem Resident Evil 2 Remake hat Capcom eindrucksvoll vorgemacht, wie wunderbar ein Survivalhorror-Klassiker aus den 90er-Jahren in modernem Gewand funktionieren kann. Die Neuauflage fängt den Charme des Originals ein und bringt gleichzeitig zeitgemäße Grafik, mehr Action mit Schulterkamera und jede Menge Gore mit.

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Autoplay

Habt ihr das Remake aus dem Jahr 2019 noch nicht gezockt, solltet ihr es euch jetzt unbedingt noch schnappen. Aber auch der Wiederspielwert ist hoch, nicht zuletzt aufgrund der leicht variierten A- und B-Szenarien und der Möglichkeit, wahlweise in die Polizei-Rookie-Stiefel von Leon S. Kennedy zu schlüpfen oder Claire Redfield zu spielen.

Für einen Spieldurchlauf solltet ihr zwischen 9 bis 12 Stunden benötigen. In unserem subjektiven Ranking der besten Horrorspiele ist der Titel zwar nicht vertreten, aber das liegt lediglich daran, dass wir uns auf ein Spiel pro Reihe beschränkt haben und ein anderes Resi ganz, ganz knapp die Nase vorn hatte. Erratet ihr, welches?

Darum geht's in Resident Evil 2

Leon S. Kennedy soll eigentlich seinen Einstand als Polizist feiern, die Begrüßung fällt aber nicht ganz so herzlich aus wie gedacht: Racoon City wird nämlich zufällig gerade von Zombies überrannt. Gleichzeitig ist Claire Redfield inmitten des Chaos' auf der Suche nach ihrem Bruder Chris – wohlbekannt aus dem ersten Teil der Reihe.

Dabei müssen die beiden sich nicht nur mit "gewöhnlichen" wütenden Untoten herumschlagen, sondern auch mit dem bedrohlichen Mister X, der die beiden laut stampfend verfolgt. Je nach Schwierigkeitsgrad ist dabei gutes Haushalten mit Munition und heilenden Kräutern angesagt. Und zwischendrin darf natürlich ein Treffen mit der mysteriösen Ada Wong nicht fehlen.

Im Test von Kollege Dennis hat das Spiel eine 90 abgestaubt:

Auch bei der internationalen Kritik steht das Remake hoch im Kurs. Auf Metacritic konnte der Titel sich einen Schnitt von 91 sichern.

Falls ihr wissen wollt, welche 10 weiteren Spiele das PS Plus Extra/Premium-Abo nächste Woche verlassen, findet ihr die komplette Liste im oben verlinkten Artikel.

Habt ihr das Resident Evil 2 Remake bereits gezockt und werdet ihr es euch vielleicht trotzdem noch mal vornehmen, bevor es die Spiele-Bibliothek von PS Plus verlässt?