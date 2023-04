Leon weiß genau, was er für den nächsten Bosskampf braucht.

Falls ihr gedacht habt, dass goldene Eier im Resident Evil 4 Remake einfach nur Questgegenstände sind, für die ihr beim Händler Spinelle abgreifen könnt, habt ihr euch getäuscht. Sie sind nämlich auch mächtige Wurfgeschosse und richtig nützlich, um einen zähen Boss auszuschalten.

Das Goldei wird zur Superbombe

In der Neuauflage von Resident Evil 4 gibt es eine ganze Reihe cooler Methoden, Kämpfe anzugehen, auf die wir im ersten Moment vielleicht gar nicht kommen. Dazu gehört auch diese witzige Entdeckung: Werfen wir ein goldenes Ei nach dem nervig plappernden Bossgegner Salazar, zieht es ihm ganze 70 Prozent seines Lebensbalkens ab.

Die Strategie wird bereits auf Reddit diskutiert und wurde auch schon von Speedrunner Distortion2 (unter anderem bekannt für seine Elden Ring-Rekorde) ausprobiert. In diesem Video könnt ihr sehen, wie die "Eibombe" das adlige Monster fast zerstört. Eine Mod macht praktischerweise den Lebensbalken sichtbar, sodass ihr direkt seht, wie er schwindet:

Wie viele goldene Eier gibt's im Spiel und lohnt sich der Spaß?

Ihr könnt im Remake zwei goldene Eier finden. Das eine entdeckt ihr bei Hühnern am See in der Nähe des Dorfes, das zweite bekommt ihr direkt im Schloss, genauer gesagt im Thronsaal. Dort könnt ihr es euch schnappen, indem ihr den seltsamen Quader benutzt, um das verschlossene Schränkchen zu öffnen.

Ihr könntet also theoretisch zwei Eier benutzen, um dem mutierten Grafen den Garaus zu machen. Allerdings verlangt der Händler auch in einer Nebenaufgabe nach einem goldenen Hühnerei. Bringt ihr es ihm, bekommt ihr drei Spinelle. Für das zweite Ei gibt es keine solche Aufgabe, ihr könnt es aber auch einfach so für 9000 Peseten verkaufen.

Also müsst ihr entscheiden, was euch der Spaß wert ist. Zum Vergleich: Der Raketenwerfer, die mächtige "Wegwerf-Waffe", die ihr nur einmal nutzen könnt, kostet jedes Mal 80.000 Peseten. Damit könnt ihr Salazar zwar mit nur einem Treffer besiegen, aber die nötigen Pesetas müsst ihr erst mal übrig haben. Mit dem Ei könnt ihr euch die sparen.

Übrigens bringt das goldene Ei Salazar auch zum Straucheln, diesen Effekt haben aber auch normale Hühnereier, die ihr auf Gegner werft.

Habt ihr im Spiel Gegner mit goldenen Eiern beworfen?