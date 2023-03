Resident Evil 4 Remake: Alle Schwierigkeitsgrade und die Voraussetzungen für Rang S+

So bekommt ihr den S+-Rang in allen Schwierigkeitsgraden von Resident Evil 4 Remake.

Das Remake von Resident Evil 4 bietet euch insgesamt 4 Schwierigkeitsgrade, von denen euch aber nicht alle von Anfang an zur Verfügung stehen. Welche Herausforderung für euch die richtige ist, wie ihr alle freischaltet und wie ihr die beste Wertung pro Durchlauf bekommt, schlüsseln wir hier auf.

Das sind alle Schwierigkeitsgrade in Resident Evil 4 Remake

Von den vier Schwierigkeitsgraden stehen euch anfangs nur drei zur Auswahl. Den höchsten Schwierigkeitsgrad "Profi" schaltet ihr automatisch frei, sobald ihr das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen habt.

Das sind die Unterschiede:

Assistiert : aktivierte Zielhilfe, mehr Munition pro Herstellung, teilweise Auto-Heilung, geringere Kaufpreise

: aktivierte Zielhilfe, mehr Munition pro Herstellung, teilweise Auto-Heilung, geringere Kaufpreise Standard : Zielhilfe kann im Menü aktiviert werden

: Zielhilfe kann im Menü aktiviert werden Veteran : schwerere Gegner und Herausforderungen, höhere Kaufpreise

: schwerere Gegner und Herausforderungen, höhere Kaufpreise Profi: kein automatisches Speichern, nur perfektes Parieren erfolgreich, alle Waffenmods von Anfang an verfügbar

Welcher Schwierigkeitsgrad ist der Richtige für euch? Das hängt natürlich von euren Fähigkeiten ab und was für eine Herausforderung ihr sucht. Für alle, die einen Durchlauf auf dem "normalen" Schwierigkeitsgrad starten wollen, empfehlen wir "Standard". Selbst wenn ihr das Original gespielt habt, bietet dieser Modus eine ausgewogene Challenge.

Rang A, Rang S und Rang S+ in Resident Evil 4 bekommen

Besonders, wenn ihr es auf die Platin vom Resi 4 Remake abgesehen habt, müsst ihr das Spiel nicht nur mehrfach beenden, sondern euch auch besonders gut schlagen. Denn einige Trophäen sind an den Rang gebunden, den ihr am Ende des Spiels als eine Art Wertung eurer Performance erhaltet.

Was ihr noch alles für die Platin braucht, lest ihr hier:

Das fließt in die Wertung eures Ranges ein: Obwohl ihr am Ende jedes Kapitels zahlreiche Statistiken zu eurer Performance bekommt, beeinflussen nur maximal zwei Werte euer Ranking: Die Spielzeit und (nur für Rang S+ im Profi-Modus) wie oft ihr speichert.

So bekommt ihr den A-Rang in Resident Evil 4 Remake

Assistiert : Beendet das Spiel in unter 15 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 15 Stunden. Standard : Beendet das Spiel in unter 12 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 12 Stunden. Veteran : Beendet das Spiel in unter 10 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 10 Stunden. Profi: Beendet das Spiel in unter 7 Stunden.

So bekommt ihr den S-Rang in Resident Evil 4 Remake

Assistiert : Beendet das Spiel in unter 4 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 4 Stunden. Standard : Beendet das Spiel in unter 5 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 5 Stunden. Veteran : Beendet das Spiel in unter 5:30 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 5:30 Stunden. Profi: Beendet das Spiel in unter 5:30 Stunden.

So bekommt ihr den S+-Rang in Resident Evil 4 Remake

Achtung: Den Rang S+ könnt ihr nur in einem neuen Durchlauf erreichen, ihr dürft also nicht vom New Game Plus aus starten!

Assistiert : Beendet das Spiel in unter 4 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 4 Stunden. Standard : Beendet das Spiel in unter 5 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 5 Stunden. Veteran : Beendet das Spiel in unter 5:30 Stunden.

: Beendet das Spiel in unter 5:30 Stunden. Profi: Beendet das Spiel in unter 5:30 Stunden und speichert maximal 15 mal.

Mit diesen Tipps verbessert ihr euren Rang

Einige allgemeine Tipps:

Ignoriert die meisten Nebenaufträge

Sterbt ihr, ladet den Spielstand neu statt vom Auto-Save weiterzumachen

Spart Geld für die RPG auf, sie verkürzt Bosskämpfe gegen Salazar, Krauser und Co. extrem

A- und S-Rang: Wollt ihr einfach den A- oder S-Rang erreichen, empfehlen wir euch, vom New Game Plus aus zu starten. Dann könnt ihr alle euren aufgewerteten Waffen in den neuen Durchlauf mitbringen. Habt ihr außerdem genug Geld zusammen, solltet ihr euch unbedingt den unendlichen Raktenenwerfer vom Händler holen, der ebenfalls im NG+ freigeschaltet wird. Der macht euch das Leben erheblich einfacher, ihr müsst dafür aber auch ganze 2 Millionen hinblättern.

S+-Rang: Hier habt ihr die Option des NG+ natürlich nicht. Es lohnt sich aber, einige Bonuswaffen freizuschalten, bevor ihr die höchste Wertung in Angriff nehmt: Schnappt euch die Chicago Sweeper (schließt dafür die Story auf Veteran mit Rang A ab) und die Handcannon (schließt ein neues Spiel auf Profi ab, ohne eine Bonuswaffe zu verwenden.)

0:40 Resident Evil 4 - Launch-Trailer zum Action-Horror-Remake

Sobald ihr die Waffen im Menü im Boni-Shop freigeschaltet habt, könnt ihr sie an jeder Schreibmaschine abholen. Wenn ihr sie komplett aufwertet, schaltet ihr unendliche Munition für beide frei. Holt euch außerdem die Rüstung für Ashley (schließt die Story auf Veteran mit Rang A ab), dann kann sie nicht sterben oder verschleppt werden.

Auf welchem Schwierigkeitsgrad werdet ihr zocken und versucht ihr, euch die besten Ränge zu schnappen?