Das sind alle Trophäen für das Resident Evil 4 Remake.

Wer sich die Platin im Remake von Resident Evil 4 sichern will, sollte ordentlich Nerven und Zeit mitbringen. Das Spiel macht euch die begehrte Trophäe nämlich verdammt schwer und lässt sich noch dazu nicht beim ersten Durchspielen ergattern. Vermutlich werdet ihr es nicht einmal mit zwei Durchläufen schaffen. Hier findet ihr die komplette Liste mit allen Trophäen im Spiel.

So schwer ist die Platin im Resi 4 Remake

Gibt es verpassbare Trophäen? Ja, ihr könnt sogar mehrere Trophäen verpassen, besonders für die Nebenaufträge ("Mann für alles") und Sammelgegenstände ("Eine Revolution zieht auf", "Räuber", "Dieb", "Plünderer" und "Waffensammler".) Zwar kommt ihr in späteren Kapiteln auch wieder in einige frühere Areale, bei Kapitel 7 und 13 gelangt ihr aber in komplett neue Bereiche ohne einen Weg zurück.

Diese verpassbaren Trophäen sind an bestimmte Spielpassagen gebunden:

Du redest zu viel!

Bisschen übertrieben vielleicht

Stehst du auf Nervenkitzel?

Zu viel ist zu viel

Flüssige Flucht

Hängt die Platin vom Schwierigkeitsgrad ab? Ja. Ihr müsst das Spiel nicht nur im höchsten Schwierigkeitsgrad abschließen, sondern im zweithöchsten Schwierigkeitsgrad "Veteran" auch den Rang S+ erreichen, der eure Performance bewertet.

Braucht es mehrere Durchläufe für Platin? Ja. Der höchste Schwierigkeitsgrad "Profi" wird erst freigeschaltet, nachdem ihr das Spiel einmal beendet habt. Zusätzlich gibt es bei den Trophäen einige Challenges, die ihr vermutlich nicht innerhalb von zwei Durchläufen schaffen werdet. So müsst ihr etwa jeweils das Spiel in acht Stunden beenden, dürft keine Heilobjekte benutzen oder nicht mit dem Händler reden.

Liste aller Trophäen in Resident Evil 4 Remake

Insgesamt gibt es 40 Trophäen im Resident Evil 4 Remake: Neben einmal Platin könnt ihr 4 mal Gold, 9 mal Silber und 26 mal Bronze verdienen. Alle Trophäen inklusive der versteckten haben wir euch hier aufgelistet. Achtung, dabei werden Details wie die Bossgegner des Spiels verraten!

Platin

Langeweile find ich tödlich – Erhalten Sie alle Trophäen.

Gold

Morir es morir – Besiegen Sie Osmund Saddler.

– Besiegen Sie Osmund Saddler. S+-Klasse-Ermittler – Schließen Sie die Hauptstory im Modus “Veteran” mit Rang S+ ab.

– Schließen Sie die Hauptstory im Modus “Veteran” mit Rang S+ ab. Agent ohnegleichen – Schließen Sie die Hauptstory im Modus “Profi” ab.

– Schließen Sie die Hauptstory im Modus “Profi” ab. Schützenkönig – Schließen Sie alle Spiele auf dem Schießstand mit Rang S ab.

Silber

Endlich hält er die Klappe – Besiegen Sie Ramón Salazar.

– Besiegen Sie Ramón Salazar. Mann für alles – Schließen Sie alle Aufträge des Händlers ab.

– Schließen Sie alle Aufträge des Händlers ab. Eine Revolution zieht auf – Zerstören Sie alle Aufzieh-Kastellane.

– Zerstören Sie alle Aufzieh-Kastellane. Mission abgeschlossen: S+ – Schließen Sie die Hauptstory im Modus “Standard” mit Rang S+ ab.

– Schließen Sie die Hauptstory im Modus “Standard” mit Rang S+ ab. Kompetenter Agent – Schließen Sie die Hauptstory mindestens im Modus “Veteran” ab.

– Schließen Sie die Hauptstory mindestens im Modus “Veteran” ab. Sprinter – Schließen Sie die Hauptstory in 8 Stunden ab.

– Schließen Sie die Hauptstory in 8 Stunden ab. Tut nicht mal weh – Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne ein heilendes Objekt zu verwenden.

– Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne ein heilendes Objekt zu verwenden. Minimalist – Schließen Sie die Hauptstory nur mit Messern und Pistolen ab (außer Kämpfe mit vorgegebenen Waffen).

– Schließen Sie die Hauptstory nur mit Messern und Pistolen ab (außer Kämpfe mit vorgegebenen Waffen). Schweigsamer Fremder – Schließen Sie die Hauptstory ab, ohne auch nur einmal mit dem Händler zu reden.

Bronze

Messer-Basics – Parieren Sie einen Gegner mit einem Messer.

– Parieren Sie einen Gegner mit einem Messer. Du bist mir die Liebste – Modifizieren Sie eine Waffe.

– Modifizieren Sie eine Waffe. Jetzt bist du ein Meisterwerk – Führen Sie bei einer Waffe ein Spezialupgrade durch.

– Führen Sie bei einer Waffe ein Spezialupgrade durch. Gute Arbeit, Fremder! – Schließen Sie einen Auftrag für den Händler ab.

– Schließen Sie einen Auftrag für den Händler ab. Nahtoderfahrung – Retten Sie Ashley, während sie von einem Gegner davongetragen wird.

– Retten Sie Ashley, während sie von einem Gegner davongetragen wird. Revoluzzer – Zerstören Sie einen Aufzieh-Kastellan.

– Zerstören Sie einen Aufzieh-Kastellan. Harpunier – Besiegen Sie Del Lago.

– Besiegen Sie Del Lago. Spiel mit dem Feuer – Besiegen Sie Bitores Méndez.

– Besiegen Sie Bitores Méndez. Tote Schoßhunde beißen nicht – Besiegen Sie den Verdugo.

– Besiegen Sie den Verdugo. Letzte Lektion: Bestanden – Besiegen Sie Jack Krauser.

– Besiegen Sie Jack Krauser. Blendend gelöst – Besiegen Sie drei Gegner auf einmal mit einer Blendgranate.

– Besiegen Sie drei Gegner auf einmal mit einer Blendgranate. Stiller Killer – Besiegen Sie einen Garrador nur mit Messern.

– Besiegen Sie einen Garrador nur mit Messern. Zwei zum Preis von einem – Töten Sie zwei Parasiten im Körper eines Regeneradors mit nur einem Schuss.

– Töten Sie zwei Parasiten im Körper eines Regeneradors mit nur einem Schuss. Du redest zu viel! – Werfen Sie Ramón Salazar eine Granate in den Mund.

– Werfen Sie Ramón Salazar eine Granate in den Mund. Bisschen übertrieben vielleicht – Besiegen Sie einen Kultisten mit einer Kanone.

– Besiegen Sie einen Kultisten mit einer Kanone. Stehst du auf Nervenkitzel? – Bewältigen Sie beide Tunnelabschnitte in der Mine, ohne dass die Loren Schaden nehmen.

– Bewältigen Sie beide Tunnelabschnitte in der Mine, ohne dass die Loren Schaden nehmen. Zu viel ist zu viel – Erreichen Sie die Spitze des Uhrturms, ohne dass der Aufzug auch nur einmal anhält.

– Erreichen Sie die Spitze des Uhrturms, ohne dass der Aufzug auch nur einmal anhält. Flüssige Flucht – Bewältigen Sie die Fahrt mit dem Wasserscooter, ohne dass das Gefährt Schaden nimmt.

– Bewältigen Sie die Fahrt mit dem Wasserscooter, ohne dass das Gefährt Schaden nimmt. Geübtes Auge – Verkaufen Sie einen Schatz für mindestens 100.000 Peseten.

– Verkaufen Sie einen Schatz für mindestens 100.000 Peseten. Räuber – Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Dorf-Schatzkarte verzeichneten Schätze ein.

– Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Dorf-Schatzkarte verzeichneten Schätze ein. Dieb – Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Burg-Schatzkarte verzeichneten Schätze ein.

– Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Burg-Schatzkarte verzeichneten Schätze ein. Plünderer – Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Insel-Schatzkarte verzeichneten Schätze ein.

– Sammeln Sie in nur einem Spieldurchlauf alle auf der Insel-Schatzkarte verzeichneten Schätze ein. Waffensammler – Erhalten Sie alle Waffen.

– Erhalten Sie alle Waffen. Vielversprechender Agent – Schließen Sie die Hauptstory mindestens im Modus “Standard” ab.

– Schließen Sie die Hauptstory mindestens im Modus “Standard” ab. Hobbyschütze – Schließen Sie ein Spiel auf dem Schießstand ab.

– Schließen Sie ein Spiel auf dem Schießstand ab. Trick-Schuss – Zerstören Sie auf dem Schießstand mit einem Schuss fünf Zielscheiben.

Eine Übersicht der Spielzeit und aller Kapitel findet ihr hier:

Tipps für die Platin

Ihr werdet nicht drum herum kommen, eine Menge Zeit zu investieren, wenn ihr euch die Platin in Resident Evil 4 Remake holen wollt. Wir empfehlen euch allerdings, euch die Challenge-Trophäen bis zum zweiten Spieldurchlauf aufzuheben. Hier könnt ihr nämlich das New Game Plus nutzen, um eure freigeschaltete Ausrüstung zu übernehmen – nur Rang S + könnt ihr hier nicht erreichen.

Auch Extra-Ausrüstung wie das unzerbrechliche Messer ist hier äußerst nützlich. Das bekommt ihr, wenn ihr alle Aufzieh-Kastellane zerstört habt und das Messer voll aufwertet.

