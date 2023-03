Resident Evil 4-Remake: Warum euch Headshots zum Verhängnis werden können

Leon sollte in Resident Evil 4 nicht nur auf den Kopf seiner Feinde zielen.

Welche ist die wichtigste Regel für Resi-Fans? Genau, stets ein leckeres Heilkraut im Inventar haben. Fast genauso wichtig ist es aber, die schlurfenden Untoten mit der Waffe genau dort zu treffen, wo es am meisten schmerzt – also bekanntlich am Kopf. Spielt ihr ab dem 24. März jedoch gemütlich das Remake von Resident Evil 4, können euch Headshots zum Verhängnis werden. Oder anders formuliert: Euch könnte eine überaus unschöne Überraschung erwarten.

Kleine Spoiler-Warnung: Der Artikel behandelt einen bestimmten Gegnertyp aus Resident Evil 4, auf den ihr schon früh im Spiel trefft.

Immer Ärger mit den Ganados

Einer der wohl bekanntesten und meist verbreitetsten Gegnertypen in Resident Evil 4 sind die sogenannten Ganados. Dabei handelt es sich um Menschen, die mit dem Las Plagas-Parasiten infiziert auf alles losgehen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist – also auch auf Leon.

Während Leon zu Beginn des Originals am meisten mit ihrer großen Anzahl zu kämpfen hat, wird selbst ein einzelner Ganado durch um sich greifende Tentakel, die aus seinem Kopf sprießen, im späteren Verlauf des Horrorspiels zur tödlichen Gefahr.

Passt auf, wohin ihr schießt: Erleichtert ihr einige Exemplare der Ganados um ihr Haupt, wird der Parasit freigelegt und eine noch stärkere Monsterform steht vor euch. So ekelig schaut das Ganze dann aus:

Der lange Tentakel kann viel Schaden zufügen.

Die "unschöne" Neuerung im Remake

Im Vergleich zum Original kann einem Ganado bereits zu Spielbeginn nach einem sauberen Headshot der Parasit aus dem Kopf sprießen und die infizierte Person so eine "zweite Chance" bekommen.

Zwar ist die Verwandlung in Kapitel 1 bei weitem noch nicht so gefährlich wie die Tentakel-Variante ab Kapitel 4, die Methode stets auf Kopfschüsse zu gehen, kann im Verlauf von Leons spanischem Horrortrip jedoch dazu führen, dass ihr des Öfteren vor einem noch stärkeren Gegner steht.

Eine Demo zu Resi 4 kommt 'in Kürze'

Wie wir den Ganado am besten den Garaus machen und ob Blendgranaten wie bereits im Original absolut tödlich für die Plagas sind, davon könnt ihr euch schon bald selbst einen Eindruck machen. Capcom hat nämlich eine Demo zum Resi 4-Remake angekündigt, die ihr schon bald plattformübergreifend zocken könnt.

Wann erscheint die Demo? Das ist aktuell noch unklar. Wahrscheinlich ist, dass Capcom den Release auf ihrem hauseigenen Event am 09. März bekanntgibt. Sollten wir bereits früher neue Infos erhalten, wir geben euch Bescheid.

Habt ihr Resident Evil 4 früher gespielt? Welcher Gegner hat euch am meisten unter Stress gesetzt?