Demo für Resident Evil 4 Remake angekündigt und neues Gameplay gibt's auch

Sony hat während der State of Play allerhand neue Infos zum Remake von Resident Evil 4 veröffentlicht. Darunter einen neuen Gameplay-Trailer, die Rückkehr des beliebten Mercenaries-Modus und auch, dass uns sowohl für PS4 als auch für PS5 noch vor Release wie für Resi-Spiele üblich eine Demo erwartet.

Wann erscheint die Demo zu Resident Evil 4? Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht. Am Ende des Trailers erfahren wir lediglich, dass sie "sehr bald" erscheinen soll. Da das Horrorspiel bereits am 24. März veröffentlicht wird, können wir in den kommenden Tagen und Wochen damit rechnen.

Erscheint die Demo auch für Xbox und PC? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sollten uns weitere Infos erreichen, werden wir die News aktualisieren.

Den neuen GamePlay-Trailer könnt ihr euch derweil hier anschauen:

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Das wird gezeigt: Im Gameplay-Trailer bekommen wir erneut einen guten Eindruck davon, wie sich Leon im Remake in den Kämpfen schlägt. Fans des Originals wird zudem der Kampf gegen Jack Krauser auffallen.

Wollt ihr mehr über das Remake erfahren, schaut gerne in die ausführliche Preview von Kollege Chris:

Mercenaries- und VR-Modus nach Release

Bereits im Vorfeld der State of Play hat Capcom durchsickern lassen, dass der VR-Modus für Resident Evil 4 erst nach Release erscheint. Wie wir jetzt wissen, wird auch der beliebte Mercenaries-Modus erst nach Veröffentlichung des Remakes am 24. März für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC das Licht der Spielewelt erblicken.

Alle Infos aus der State of Play

Wie gewohnt, findet ihr bereits eine ausführliche Zusammenfassung der State of Play auf GamePro, darunter die neuen Infos zu Suicide Squad: Kill the Justice League, dem neuen Spiel von Rocksteady (Arkham-Serie).

Freut ihr euch schon auf die Demo zu Resi 4 oder wartet ihr den Release ab?