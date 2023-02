Resident Evil 4: Das Remake führt wohl auch neue Waffen ein, das könnten sie sein

Das Resident Evil 4-Remake bringt nicht nur die gute alte Zeit zurück. Die Neuauflage führt das Gameplay und den ganzen Rest des Originals auch in die Moderne. Mit einigen Zusätzen: Beispielsweise bekommen wir wohl auch den einen oder anderen neuen Schießprügel, um den untoten Horden, Kultisten und Infizierten heim zu leuchten.

Leon schwingt im Resident Evil 4-Trailer eine neue Waffe, die das Original nicht hatte

Darum geht's: Resident Evil 4 war seinerzeit noch einmal deutlich actionlastiger als die Vorgänger. Unter anderem lag das an der damals neuen Third Person-Perspektive von hinter den Protagonist*innen, aber auch am Gameplay und dem Arsenal.

Hier könnt ihr euch direkt zur Einstimmung den neuesten Trailer zum RE4-Remake von der State of Play ansehen:

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Habt ihr genau hingeschaut? Es gibt hier gleich mehrere Augenblicke, die offenbar andeuten, dass wir in der Neuauflage mehr oder andere Waffen an die Hand bekommen. Das Folgende scheint frisch hinzu zu kommen, was so im Original nicht vorhanden war.

MP5 : Leon nutzt hier anscheinend eine MP5-Maschinenpistole. Die gab es zwar zum Beispiel in Resident Evil 2, aber eben eigentlich nicht im alten Resident Evil 4. Aber keine Sorge: Es sieht so aus, als würde uns die andere und ursprünglich einzige MP in Form der TMP erhalten bleiben (via: GameRant).

: Leon nutzt hier anscheinend eine MP5-Maschinenpistole. Die gab es zwar zum Beispiel in Resident Evil 2, aber eben eigentlich nicht im alten Resident Evil 4. Aber keine Sorge: Es sieht so aus, als würde uns die andere und ursprünglich einzige MP in Form der TMP erhalten bleiben (via: GameRant). Bolzenwerfer: Der Bolt Thrower könnte ebenfalls für einen sehr kurzen Moment sichtbar gewesen sein. Das HUD scheint auch anzudeuten, dass wir mit der Waffe sogar Minen verschießen können. Möglicherweise ersetzt der Bolzenwerfer dann den Minenwerfer aus dem Original (via: Comicbook).

Es gibt im Resident Evil 4-Remake aber nicht nur neue Waffen, sondern auch Gegner, die so im Original nicht anzutreffen waren:

Wie und wann wir diese neuen Waffen bekommen (und ob sie auch wirklich beim ersten Durchlauf oder überhaupt im Spiel sind), werden wir wohl abwarten müssen. Aber zum Glück nicht mehr lange: Das Resident Evil 4 Remake soll am 24. März 2023 erscheinen. Vorher gibt es aber auch noch eine kostenlos spielbare Demo-Version zu RE4.

Freut ihr euch auf das Remake von Resident Evil 4? Welche zusätzlichen neuen Waffen würdet ihr euch noch wünschen?