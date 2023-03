Resident Evil 4 Remake: So findet ihr das Krähennest für den Juwelendieb-Auftrag

So findet ihr das gestohlene Schmuckstück in Resident Evil 4 Remake.

Im Resident Evil 4 Remake lohnt es sich durchaus, Aufträge für den Händler zu erledigen. Immerhin bringen sie euch wertvolle Spinellen, die ihr etwa gegen Schatzkarten oder Waffen eintauschen könnt. Während die meisten Aufträge aber schnell erledigt sind, sind einige doch etwas kniffliger.

So ist es auch beim Auftrag "Juwelendieb", den ihr in Kapitel 12 erhaltet. Hier sollt ihr ein gestohlenes Schmuckstück aus dem Nest einer Krähe zurückholen, das Spiel sagt euch aber nicht genau, wo. Wir zeigen euch den Fundort.

Resident Evil 4: Krähennest - Fundort auf der Karte

Der Weg zum Burghof: Um vom Fundort des Auftrags zurück zum Burghof zu kommen, nehmt ihr nicht die Gondel, sondern geht durch das vergitterte Tor in den Ballsaal. Haltet euch hier rechts, bis ihr in die große Halle kommt und geht von dort in den Burghof.

Hier findet ihr den zerkratzten Smaragd: Im Auftrag wird nur der Burghof als Gebiet genannt, das ist allerdings nicht sonderlich hilfreich – der Schatz befindet sich nämlich gar nicht hier. Stattdessen findet ihr hier die Krähe zum dazugehörigen Nest. Sie sitzt direkt über dem Eingang zum Ballsaal. Nähert ihr euch, fliegt sie davon und ihr könnt ihr zum Nest folgen.

Hier ist der Fundort des Nestes auf der Karte:

Ihr Weg führt die Krähe aus dem Burghof hinaus und in das angrenzende Gebiet mit dem Teich, wo ihr zuvor Ashley verloren habt. Wendet euch direkt hinter dem Eingang nach rechts und ihr seht das Nest auf einem kleinen Dachvorsprung. Schießt nun darauf, damit der Smaragd auf den Boden fällt.

Hier könnt ihr euch den Weg vom Ballsaal aus auch nochmal im Video anschauen:

0:59 Resident Evil 4 Remake: So findet ihr das Krähennest

Mehr zum Remake von Resident Evil 4 gibt es hier:

Vergesst natürlich nicht, den zerkratzten Smaragd beim Händler zu verkaufen, sobald ihr ihn aufgesammelt habt. Erst dann wird der Auftrag abgeschlossen. Praktischerweise findet ihr den Händler aber direkt zu eurer Linken, wenn ihr vor dem Krähennest steht. Das Schmuckstück bringt euch dann nicht nur Spinellen, sondern auch noch 5.000 Peseten ein.

Welchen Auftrag des Händlers fandet ihr im Resident Evil 4 Remake am Schwersten?