Resident Evil 4: Separate Ways-DLC erscheint eher, als wir dachten – Mercenaries-DLC wurde nicht vergessen

Ada Wong ist die Hauptfigur im Separate Ways-DLC.

Für das Remake zu Resident Evil 4 steht immer noch der Separate Ways-DLC aus. Er soll die erste kostenpflichtige Erweiterung zu Resident Evil 4 Remake werden, da er im Gegensatz zum kostenlosen Mercenaries-DLC mehr Inhalte liefern wird.

Auf der gestrigen State of Play hat Capcom endlich verraten, wann der DLC mit Geheimagentin Ada Wong erscheinen wird. Außerdem gibt es eine freudige Nachricht für alle, die immer noch mit dem Mercenaries-DLC beschäftigt sind.

Resident Evil 4 Remake bekommt mehrere Inhalte an einem Tag

Wann erscheint der Separate Ways-DLC? Die Erweiterung wird am 21. September 2023 veröffentlicht.

Zeitgleich soll es ein Update für den Mercenaries-DLC bzw. den Söldnermodus geben. Der Modus erhält mit Ada Wong und Albert Wesker zwei neue Charaktere, die ihr darin spielen könnt.

Den Trailer aus der State of Play, in dem unter anderem das Erscheinungsdatum von Separate Ways angekündigt wurde, hat GamePro euch hier eingebunden:

2:19 Resident Evil 4 Remake - Der Seperate Ways-DLC erscheint schon nächste Woche

Worum geht es in Separate Ways? Wir erleben die Geschehnisse aus dem Hauptspiel erneut – allerdings dieses Mal aus einer anderen Perspektive. Wir schlüpfen in die Rolle von Geheimagentin Ada Wong und bekommen mit ihr frische Einblicke in die Geschichte.

Was ist der Söldnermodus? Im Original-Resident Evil 4 war der Söldnermodus ein freischaltbares Minispiel. Es stand erst zur Verfügung, nachdem das Hauptspiel einmal durchgespielt worden war. Vor allem ging es darin darum, innerhalb kurzer Zeit so viele Gegner wie möglich zu erledigen, um möglichst hohe Punktzahlen zu ergattern.

Was kommt danach? Neben der kostenpflichtigen Erweiterung und dem Update für den Gratis-Modus soll im Winter 2023/2024 der VR-Modus für Resident Evil 4 Remake folgen. Hierbei wird allerdings nur die PlayStation VR2 unterstützt, mit der PSVR könnt ihr den VR-Modus leider nicht spielen.

Da keine weiteren Inhalte angekündigt wurden, wird sich Capcom nach der Veröffentlichung des VR-Modus vermutlich anderen Spielen widmen. Wir dürfen gespannt darauf sein, was das Resident Evil-Universum in Zukunft für uns bereithält.

Auf welche der Neuerungen zu Resident Evil freut ihr euch am meisten?