Das Resident Evil 4 Remake fährt reihenweise Traumwertungen ein.

Am Morgen des 17. März fiel das Review-Embargo für das heiß erwartete Remake von Resident Evil 4. Zahlreiche Magazine und Outlets haben nun ihre Tests und Wertungen online gestellt und es zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Resident Evil 4 ist auch in der Neuauflage ein absolutes Meisterwerk, an dem kaum jemand vorbeikommen wird, der etwas für Action-Horrorspiele übrig hat.

Die zahlreichen Traumscores führen dann auch bei den Aggregationsseiten Metacritic und Open Critic zu sehr hohen Durchschnittswertungen im niedrigen 90er-Bereich.

Metacritic: 93 , bei aktuell 88 Wertungen (PS5-Version)

, bei aktuell 88 Wertungen (PS5-Version) OpenCritic: 92, bei aktuell 82 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zum Spiel im Überblick:

Magazin Wertung IGN 10/10 GameStar 91 Gamesradar+ 90 Metro GameCentral 9/10 Game Informer 9,5/10 GameSpot 10/10 Giant Bomb 5/5 Shacknews 10/10 VG24/7 5/5 Wccftech 8,5/10

Damit gehört Resident Evil 4 schon jetzt zu den besten Spielen des Jahres 2023. "Geschlagen geben" muss es sich bislang nur dem Metroid Prime-Remaster, das aktuell noch höhere Durchschnittswertungen hat (Metacritic: 94, Open Critic 94). Schon jetzt dürfte aber feststehen, dass die Resi 4-Neuauflage in vielen 2023er-Toplisten auftauchen wird.

Das wird gelobt und das kritisiert

Obgleich natürlich jedes Review eigene Fokuspunkte hat, tauchen viele Punkte in nahezu allen Tests auf, die besonderes lobend erwähnt werden und bezeichnend für das Resident Evil 4 Remake sind.

Das ist positiv:

hervorragende Optik (PS5 & Xbox Series X/S-Version)

sehr gute Anpassungen bei Story und Leveldesign

packende Kämpfe

abwechslungsreiche Gegner

großer Umfang

spannende Atmosphäre

Das ist negativ:

zu viel Action, zu wenig Horror

Längen gegen Ende des Spiels

Gemotzt wird beim Resident Evil 4 Remake erstaunlich wenig, einigern Reviewern ist der Action-Anteil etwas zu hoch und das Pacing ist gegen Ende des Spiels nicht mehr ganz so hervorragend wie im restlichen Spiel.

Hier ist der GamePro-Test zum Resident Evil 4 Remake

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake im Test: Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt von Samara Summer

Auch ein Teil der GamePro-Redaktion konnte sich in den letzten Tagen schon ausgiebig durch das Ganado-verseuchte Spanien kämpfen und hat nahezu ausschließlich positives zu berichten. Was uns besonders gut gefallen und wo selbst ein Meisterwerk wie Resident Evil 4 Nachholbedarf hat, lest ihr im großen Test von Kollegin Samara.

Überraschen euch die hohen Wertungen für das Resi 4-Remake? Oder habt ihr mit diesen hohen Scores gerechnet?