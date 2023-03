Resident Evil 4 Remake im Xbox Series S Bundle: Schnappt euch den Horror-Hit jetzt mit 20% Rabatt bei Amazon

Die Xbox Series S gibt es derzeit im Bundle mit dem Resident Evil 4 Remake samt 20% Rabatt bei Amazon.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe meine Zeit am Wochenende fast ausschließlich als Leon S. Kennedy in einem kleinen Dorf in Spanien verbracht. Das Resident Evil 4 Remake kam nämlich am vergangenen Freitag, dem 24. März 2023, raus.

Bisher bin ich wirklich absolut begeistert von dem düsteren Action Spiel. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich euch das folgende Bundle für die Xbox Series S vorstellen kann. Diese kostet euch samt Download Code des Resident Evil 4 Remakes nur 299,99€ (UVP: 369,98€). Wenn ihr sie jetzt bestellt, sollte sie schon in den nächsten Tagen bei euch ankommen. So könnt ihr also auch kommendes Wochenende komplett in das Spiel versinken.

Für diejenigen unter euch, die auch gerne Fortnite, Rocket League oder Fallguys spielen, könnte ein anderes Bundle in Frage kommen. Beim Gilded Hunter Bundle erwarten euch nicht nur die Xbox Series S samt dem Resident Evil 4 Remake, sondern auch einige In-Game Boni für die drei erwähnten Spiele! Das alles gibt es zum selben Preis von 299,99€.

Das Resident Evil 4 Remake ist jetzt mein zweites Spiel aus der Resident Evil Reihe. Ich bin also noch relativ neu in dem Franchise, auch wenn ich den siebten und achten Teil auf YouTube geschaut habe. Letzte Woche habe ich mich noch auf den vierten Teil vorbereitet und das Remake des zweiten Teiles gespielt.

Der zweite Teil der Reihe hat mir zwar auch sehr viel Spaß bereitet, aber was da mit dem Remake von Resident Evil 4 auf die Beine gestellt worden ist, ist wirklich grandios! Das Spiel mit seiner Hauptstory kann einen mit bis zu 18 Stunden in seinen Bann ziehen, ich bin also mit meinen knapp neun Stunden gerade mal zur Hälfte durch. Auch wenn ich behaupten würde, dass es wahrscheinlich nicht mal die Hälfte ist. Ich nehme mir einfach wahnsinnig gerne Zeit zum Erkunden!

Im Vergleich zu Resident Evil 2 macht der vierte Teil nochmal um einiges mehr Spaß. Die Bosse sind super vielseitig und auch die Mechaniken sind sehr unterschiedlich. Von einem riesengroßen Seeungeheuer bis hin zu einem Skorpion-ähnlichen Kampf in einem brennenden Haus ist alles dabei.

Neben den Bossen machen das Monster Bekämpfen und Looten auch sehr Bock. Jeder bezwungene Gegner droppt entweder Munition oder Geld, welches dann bei einem Händler ausgegeben werden kann. Hier könnt ihr euch dann neue Waffen, Rezepte für Munition oder Ähnliches gönnen.

Wenn ihr also genauso neu in dem Resident Evil Universum seid wie ich, dann macht euch keine Sorgen: Ihr könnt jederzeit einsteigen. Ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, das Remake des vierten Teiles zu spielen. Ihr liebt Horror, wollt aber auch Action haben? Dann macht ihr mit dem Xbox Bundle samt Resident Evil 4 nichts falsch!

