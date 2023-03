Resident Evil 4 Remake-Spielzeit: So lange braucht ihr für Story und Extras

So lange dauert Resident Evil 4 Remake.

Das Remake von Resident Evil 4 hält sich in vielen Belangen nah an seine Vorlage, hat für Fans aber auch einige Überraschungen und Neuerungen auf Lager. Entsprechend gibt es auch einiges Neues für euch zu entdecken, wenn ihr das Original bereits in- und auswendig kennt.

Wie lange ihr für die Hauptstory und die optionalen Inhalte braucht und warum die Platin-Trophäe besonders viel Zeit benötigt, lest ihr hier.

Spielzeit: So lange dauert Resident Evil 4 Remake

Story-Spielzeit : rund 16 bis 18 Stunden

: rund 16 bis 18 Stunden Story, Nebenmissionen und Collectibles : rund 22 Stunden

: rund 22 Stunden Platin-Trophäe und Completionist: rund 40 bis 60 Stunden

Hierbei handelt es sich natürlich um durchschnittliche Zeiten für den normalen Schwierigkeitsgrad, ihr könnt also durchaus weit schneller oder langsamer sein. Wer durch die Geschichte etwa komplett durchpreschen will, kann sie sogar in rund 8 Stunden abschließen.

Weitere Inhalte folgen: Nach dem Launch des Spiels sollen noch weitere Inhalte nachgereicht werden, so der bereits angekündigte Mercenaries-Modus und ein PSVR 2-Update. Gerüchten zufolge soll auch ein kostenpflichtiger DLC mit Ada bereits geplant sein.

Darum dauert die Platin-Trophäe so lange: Wer dagegen wirklich alles im Spiel erleben will, muss sehr viel mehr Zeit einplanen. Die Trophäenliste enthält nämlich eine ganze Reihe Herausforderungen, für die ihr das Spiel mindestens zweimal durchspielen müsst – höchstwahrscheinlich sogar häufiger, denn ihr müsst unter anderem den höchsten Schwierigkeitsgrad bewältigen. Hier dürft ihr euch also auf einige echte Herausforderungen einstellen.

Die komplette Liste mit allen Trophäen findet ihr in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake hat die härteste Platin-Trophäe seit Jahren von Eleen Reinke

Alle Kapitel in Resident Evil 4

Insgesamt ist das Remake von Resident Evil 4 in 16 Kapitel unterteilt. Die wiederum teilen sich auf drei Spiel-Abschnitte auf und sind oft unterschiedlich lang. Wollt ihr wissen, wie weit ihr bereits in der Story fortgeschritten seid, haben wir hier die Kapitel-Übersicht für euch:

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake: Alle Kapitel in der Übersicht von Eleen Reinke

Kleiner Tipp für alle Collectible-Sammler*innen: Ein kleiner Tipp zum Schluss für alle, die keine Zeit mit dem Suchen von Schätzen im Spiel verschwenden wollen – Es lohnt sich, die drei Schatzkarten beim Händler im Tausch gegen Spinellen zu holen. Sie werden am Anfang jedes neuen Gebietes (Dorf, Schloss, Insel) in seinem Sortiment freigeschaltet.

Damit werden euch alle Schätze direkt auf der Karte markiert. Das spart ordentlich Zeit und bringt euch auch reichlich Geld, wenn ihr die Schätze dann beim Händler verkauft. Nur die Aufzieh-Kastellane sind nicht auf den Schatzkarten vermerkt.

Nehmt ihr euch Zeit zum Erkunden oder seid ihr eher auf die Story fokussiert?