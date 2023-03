Resident Evil 4 Remake: Alle Kapitel in der Übersicht

Das sind alle Kapitel und so lange braucht ihr dafür im Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 Remake bietet einige Änderungen im Vergleich zum Original von 2005. Mit dabei sind auch einige Neuerungen der Story. Wollt ihr also wissen, wie weit ihr bereits in der Geschichte fortgeschritten seid, findet ihr hier eine Übersicht mit allen Kapiteln.

Alle Resident Evil 4-Kapitel in der Übersicht

Insgesamt gibt es 16 Kapitel im Remake, die sich auf drei große Bereiche aufteilen. Sobald ihr ein Kapitel in einem vollkommen neuen Areal anfangt (also je bei Kapitel 7 und 14), kommt ihr nicht mehr in den früheren Bereich zurück. Überlegt euch also gut, ob ihr bereits alle Nebenmissionen und Collectibles erledigt habt.

Dorf, Kirche und See:

Kapitel 1 bis Kapitel 6

Burg, Mine und Brutstätte:

Kapitel 7 bis Kapitel 12

Insel, Festung und Heiligtum:

Kapitel 13 bis Kapitel 16

So lange dauern die Kapitel: Die genaue Spielzeit variiert natürlich von Kapitel zu Kapitel. Während einige eher kurz und linearer sind, durchstreift ihr bei anderen größere Gebiete. Je nachdem, wie genau ihr also nach Schätzen oder Collectibles sucht, seid ihr dann auch länger beschäftigt. Im Durschnitt könnt ihr aber rund 30 Minuten bis maximal 1,5 Stunden pro Kapitel einrechnen.

Vergesst nicht die Aufzieh-Kastellane!

Die sogenannten "Aufzieh-Kastellane" sind kleine Spieldosen, die ihr überall in der Spielwelt finden könnt. Habt ihr alle sechszehn beisammen, schaltet ihr ein Messer frei, das unzerbrechlich wird, wenn ihr es vollständig aufwertet – es lohnt sich also durchaus. Pro Kapitel gibt es genau einen Kastellan, haltet also die Augen und besonders die Ohren nach ihnen offen.

