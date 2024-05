Resident Evil 9 spielt wohl auf einer tropischen Insel - Bekannter Leaker verrät mehr zum Setting

Wen wir in Resi 9 spielen, ist bislang unklar. Aber mit unserem Helden oder unserer Heldin geht es scheinbar auf eine tropische Insel.

Capcom haut in einem recht verlässlichen Abstand von rund 3 bis 5 Jahren immer einen neuen Hauptteil der Resident Evil-Spielereihe heraus. Teil 9 dürfte damit nicht mehr allzu weit entfernt sein, was auch ein neuer Leak des bekannten Insiders DuskGolem (@AestheticGamer1) vermuten lässt. Neben einem möglichen Release-Zeitraum hat er das vermeintliche Setting verraten.

In Resi 9 geht's wohl auf die Insel

DuskGolem ist vor allem für seine Prognosen zu Resident Evil bekannt. Zuletzt schrieb er vor wenigen Tagen auf X/Twitter ein paar Details zum nächsten Hauptableger, Resi 9. So will er angeblich wissen, dass das Spiel "ziemlich bald" enthüllt wird und "nächstes Jahr" erscheinen soll.

Wie es aussieht hat er auf seinem Discord-Server aber auch noch etwas zum Setting verraten. Eigene Aussagen nach wollte er die Information löschen, bevor es die Runde macht, aber daraus wurde nichts. Ein X-User sprach ihn nämlich unter seinen zuletzt genannten Resi-Infos darauf an, was er zu dem ländlichen Setting in Südasien sagt. DuskGolem ging daraufhin auch auf X/Twitter nochmal auf das Thema ein.

Seines Wissens nach, wird Resident Evil 9 auf einer Insel spielen, deren ländliches Städtchen an Singapur angelehnt ist:

Eine fiktive ländliche Stadt auf einer Insel im südostasiatischen Meer, die speziell von Singapur inspiriert ist.

Wie groß diese Stadt ist, oder ob "rural town" in diesem Fall eher eine kleiner Gemeinde bedeutet, lässt sich nicht sicher sagen. Mit Singapur könnte er sowohl die Republik Singapur und damit der Insel- und Stadtstaat in Südostasien, als auch die gleichnamige Hauptstadt davon meinen – und die ist alles andere als klein!

Sicher ist dagegen, dass uns damit ein tropisch-feuchtes Klima erwarten würde, sofern DuskGolem denn Recht behält.

Wie vertrauenswürdig ist der Insider? DuskGolem ist, vor allem im Bereich Horror-Spiele, ein bekannter Insider, der häufig richtig liegt. Beispielsweise hat er die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 richtig vorausgesagt. Allerdings kommt es auch immer wieder mal vor, dass seine Informationen doch nicht zutreffen. So oder so handelt es sich bei all dem hier nur um ein Gerücht, das ihr vorerst mit Vorsicht genießen solltet.

Aber was glaubt ihr? Verschlägt es uns in Resident Evil 9 nach Südostasien? Schreib uns eure Gedanken und alternativen Wünsche gerne in die Kommentare.