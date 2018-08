Resident Evil - Entwickler schließen Remake des Remakes nicht aus

Die Zombies in Resident Evil sind zwar untot, die Horror-Reihe selbst hält Capcom aber mit Fortsetzungen, Remaster-Versionen und Remakes am Leben. 2015 erschien das Remaster zum ersten Resident Evil, aktuell arbeitet das japanische Entwicklerstudio an Resident Evil 2 Remake. Setzt Capcom diese Reihe fort, müsste nach dem zweiten Teil also eine neue Version von Resident Evil 3: Nemesis folgen.

In einem Interview mit Gameinformer schloss Kazunori Kadoi von Capcom aber auch ein Remake des Remakes nicht aus. Konkret bezieht er sich damit auf Resident Evil 1, das 2002 ein Remake für Gamecube erhielt (bei der Neuauflage 2015 handelte es sich lediglich um ein Remaster, kein Remake).

"Es ist sicher genug Zeit vergangen, dass es nicht lächerlich wäre, ein Remake zum Remake [von 2002] zu machen. Ich persönlich denke, dass es interessant wäre", sagt Kadoi. Zunächst liege der Fokus aber auf der Neuauflage von Resident Evil 2.

"Wir wollen zuerst hiermit fertig werden und schauen, wie es ankommt. Wir haben viele Fans, die nach ihrem Lieblingsspiel fragen, aber wir sind gerade noch nicht bereit, uns auf ein neues Projekt festzulegen. [...] Wir wollen nicht einfach nur Nostalgie erzeugen. Wir wollen das Gefühl der ursprünglichen Spiele erwecken und wenn möglich so anpassen, dass es sowohl Leute, die es vor 20 Jahren gespielt haben, als auch Neueinsteiger fesselt."

Auch beim Remake von Resident Evil 2 schlagen die Entwickler eine Brücke zwischen dem Original und modernen Spielmechaniken. Die starre Kameraansicht ersetzen sie etwa durch eine Schulterperspektive, gleichzeitig erweitern sie die Story. In unserer Preview zu Resident Evil 2 Remake lest ihr, warum Resi auf genau dem richtigen Weg bleibt.