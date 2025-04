Resident Evil: Welcher Teil ist der Beste? Macht mit bei unseren großen Horror-Meisterschaft

Es ist wieder Turnier-Zeit!

Vielleicht erinnert ihr euch noch: 2022 haben wir auf GamePro die große Bösewicht-WM gefeiert. Dabei sind die fiesesten Fieslinge nacheinander gegeneinander angetreten und ihr habt mit euren Stimmen Bowser zum Obermoppel aller Finsterlinge gewählt.

Das wollen wir in dieser Woche in einer etwas kleineren Variante wiederholen – und diesmal geht's passend zu unserer Horror-Themenwoche um Resident Evil.

Welcher Resident Evil-Teil ist der Beste?

Wir beginnen mit den Regeln: Im Turnier treten alle zehn Hauptableger der Reihe in zwei Gruppen mit je fünf Titeln an. Ihr stimmt in passenden Umfragen ab und die zwei Platzierungen an der Spitze schaffen es ins Halbfinale, in dem sie sich dann ab Donnertag den Gewinnern der anderen Gruppe stellen müssen. Zum Schluss folgt am Sonntag dann das große Finale.

Für die beiden Gruppen haben wir die Teile etwas durchgemischt, damit ältere und aktuellere Ableger auch in der Gruppenphase schon gegeneinander antreten müssen. Vergesst nicht, in beiden Umfragen ober- und unterhalb abzustimmen! Die Remakes haben wir separat aufgeführt, weil sie in Teilen ganz anders als ihre Vorlagen sind.

Am Donnerstag folgt wie bereits erwähnt das Halbfinale, in dem dann die jeweiligen Gruppensieger gegen die Zweitplatzierten der anderen Gruppe antreten. Beide Gewinnertitel stehen sich dann im Finale am Sonntag gegenüber, in dem der über alle Zweifel erhabene beste Teil der Reihe ausgefochten wird.

Noch mehr Horror in unserer Themen-Woche

Beginnend ab heute, haben wir die gesamte Woche und jeden Tag ein paar spannende Horror-Artikel für euch – und darin geht es natürlich nicht nur um Resident Evil, sondern auch um viele andere gruselige Themen.

Neben den beiden folgenden Abstimmungsrunden, wird es auch davon ab nochmal um die legendäre Zombie-Reihe gehen. Wir verraten euch nämlich, welche Protagonisten sich die Community für den nächsten Teil wünscht. Schafft es Carlos Oliveira auf Platz 1? Bei uns lest ihr es zuerst.

Verratet uns in den Kommentaren unbedingt, wie ihr abgestimmt habt und auch warum. Welche Begegnungen wünscht ihr euch für die kommenden Runden und welche Titel sind für euch die Titelkandidaten?