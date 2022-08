Unreal Engine 5-Fan-Trailer lassen mich kalt, aber dieses Resi-Remake solltet ihr gesehen haben

Aufgrund der halbherzigen, lieblosen Umsetzung vieler Unreal Engine 5-Clips, die in meinen Augen die Bezeichnung "Fan-Trailer" weitgehend nicht verdienen, war es erfrischend zu sehen, wie ein Remake eines Klassikers tatsächlich in der neuen Technik aussehen würde. Da solche Projekte viel näher an der realen Spieleentwicklung sind und nicht so überladen wirken, fällt es mir deutlich leichter, die Fähigkeiten der Engine einzuschätzen.



Dahingehend punktet die Unreal Engine 5 gleich in zwei Punkten: Zum einen sieht das Resi-Fan-Remake hervorragend aus und zum anderen ist es bewundernswert, mit welchem Tempo das Team die grafisch überzeugende Demo zusammenklöppeln konnte – die Unreal Engine 5 ist immerhin erst vor vier Monaten erschienen. Ich bin daher gespannt, was uns Produktionen mit großem Budget und mehr Entwicklungszeit bescheren werden!