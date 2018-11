Resident Evil - Film-Reboot von James Wan enthält mehr Horror-Elemente

Eine geplante Neuverfilmung der beliebten Spielereihe Resident Evil ist bereits in Arbeit. Nun gibt Drehbuchautor Greg Russo in einem Interview ein kurzes Update zum Stand der Produktion.

Demnach plane er sich stärker an das Original von Capcom zu halten, dazu gehören vor allem die Horror-Elemente aus der Spielreihe. Mit Produzent James Wan (Conjuring, Fast & Furious 7) gehört ein erfolgreicher Horrorspezialist bereits zum Filmteam.

Als direkte Vorlage dient dem Autor der Survival-Horror Resident Evil 7, bestätigt nun Greg Russo:

"Das war der Pitch, zurückgehen und schauen, was die Spiele überhaupt so beängstigend gemacht hat. Also ja, Resident Evil 7 war ein wenig ein Maßstab für meinen Entwurf."