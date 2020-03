Nächstes Resident Evil soll ganz anders werden & manche Fans ärgern

Capcom hat aktuell einen absoluten Resident Evil-Lauf und denkt wohl auch gar nicht daran, aufzuhören. Angeblich kommt nächstes Jahr schon das nächste neue Resident Evil auf den Markt und im Jahr darauf könnte ein weiteres Remake auf uns zukommen. Das behaupten zumindest die neuesten Gerüchte, die auch schon eine ganze Weile kursieren und jetzt frischen Aufwind bekommen.

Das nächste Resident Evil soll die radikalste Neuerfindung des Franchises werden

Angeblich alles neu: Laut den Aussagen von Twitter- und Foren-Nutzer "Dusk Golem" befindet sich das nächste Resident Evil-Spiel bereits in der Mache. Doch damit nicht genug: Es soll auch völlig anders werden und damit den größten Richtungswechsel einläuten, den das Resi-Franchise je erlebt hat. Was angesichts von Resident Evil 4 und Resident Evil 7 ziemlich überraschend wirkt.

Aber Achtung: Wie immer gilt bei Gerüchten natürlich höchste Vorsicht. Offiziell von Capcom bestätigt, sind die Angaben nicht.

Zu anders für Fans? Die neue Richtung des kommenden Resident Evil-Teils sei sogar so anders, dass Capcom damit viele Fans vor den Kopf stoßen und verärgern könnte. Im Hinblick auf die vielen Neuanfänge und Richtungswechsel in der Reihe wirkt das einigermaßen überraschend. Welche Art der Neuausrichtung könnte für mehr Ärger sorgen, als es zum Beispiel bei Resident Evil: Umbrella Corps der Fall war?

(1/3)Ah what the Hell, I'll tease a bit more about this 2021 RE game & then not talk deeper about it until a bit after RE3 is out. The 2021 RE game started development in late 2016, by the time it releases it'll have been in development for 4-4.5 years (been in dev at the moment — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020

Der vermeintliche Leaker erklärt aber, dass die ersten Playtests des neuen Resi-Teils sehr positiv ausgefallen wären. Da komme ein qualitativ hochwertiges Spiel auf die Fans zu, sie sollten sich dem Neuen also lieber nicht versperren und abwarten, es werde sich lohnen, schreibt er sinngemäß.

(3/3) to the point I expect a lot of people will be pissed off about it when it gets revealed, but they should be open minded. Internal testing and the like show it's high quality game, and I'm quite excited for it. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020

Das Resident Evil 2021 befinde sich seit 2016 in der Entwicklung. Diese Entwicklung verlaufe sehr ähnlich wie beim Original-Resident Evil 3. Was genau diese mysteriöse Anmerkung bedeute, wolle Dusk Golem allerdings noch nicht verraten, wie er ebenfalls auf Twitter schreibt.

Das klingt nach einer weiteren spannenden Neuerfindung, auch wenn die Gerüchte natürlich mit Vorsicht zu genießen bleiben. Wie das Remake von Teil 3 abgeschnitten hat, könnt ihr euch hier in unserem Gamepro.de-Testvideo anschauen:

Weder Dino Crisis noch Code Veronica: Capcom arbeitet angeblich an weiterem Remake

Capcom lässt nicht locker: Nach Resident Evil 7, dem Resi 2-Remake und der frischen Neuauflage von RE 3 soll nicht nur das oben beschriebene neue Resident Evil im Jahr 2021 erscheinen. 2022 steht angeblich schon das nächste Spiel an, bei dem es sich erneut um ein Remake handeln könnte, wenn die Gerüchte stimmen.

Dass etwas Derartiges kommt, wird schon länger gemunkelt, jetzt wird nochmal ordentlich Öl ins Feuer der Gerüchteküche gekippt: Der ehemalige Platinum Games-CEO soll bei einem neuen Capcom-Studio arbeiten, und zwar an einem Remake.

Dazu hat Aesthetic Gamer aka Dusk Golem auch schon eine Meinung oder gar Insiderwissen. Er erklärt, es handele sich dabei weder um ein Remake von Dino Crisis (was sich aber wirklich viele Fans wünschen) noch um ein Remake von Resident Evil: Code Veronica.

This will be Capcom's 2022 game if all works out btw. I also will repeat this: It's not Code Veronica remake.https://t.co/Yg5Gv921q6 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020

Aber was dann? Möglicherweise setzt Capcom die Remake-Reihe einfach der Reihe nach fort und bringt als nächstes ein Resident Evil 4-Remake unters Volk. Selbstverständlich könnte es sich aber auch um etwas ganz anderes handeln, oder das komplette Gerücht stimmt nicht.

Was wünscht ihr euch, worauf hofft ihr und was davon haltet ihr für realistisch?