Resident Evil: Dufte Sache – In Japan gibt es zum 25. Geburtstag ein Parfüm-Set

Mit was bringt ihr Survival-Horror in Verbindung? Vermutlich nicht mit guten Gerüchen. Daher mutet es schon etwas ungewöhnlich an, dass Capcom zum 25. Geburtstag der Resident Evil-Reihe ein Parfüm-Set im Angebot hat. Dieses ist allerdings - zum Glück - nicht den Spielen oder Settings gewidmet, sondern den Hauptcharakteren Chris Redfield, Jill Valentine und Leon S. Kennedy. Was es mit diesem bizarren Merchandise auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Riechen wie Jill, Chris und Leon

Darum geht es: Die Resident Evil-Reihe feiert ihren 25. Geburtstag und Capcom hat sich dafür unter anderem etwas sehr Spezielles ausgedacht. Im japanischen Store wird ein Parfüm-Set angeboten. Ja, richtig gelesen. Die Düfte riechen allerdings glücklicherweise nicht etwa nach dem Baker-Haus oder dem Keller-Verließ des Dimitrescu-Schlosses, sondern sind drei besonders ikonischen Charakteren gewidmet: Chris Redfield, Leon S. Kennedy und Jill Valentine.

Wie riechen Leon, Chris und Jill? Nun, auf ihren Missionen vermutlich nicht allzu gut. Dass Capcom jedoch ihren Fans eine Mixtur andreht, die nach Blut, Schweiß und Verwesung stinkt, ist eher nicht anzunehmen. Vermutlich ging es eher darum, Düfte zu kreieren, von denen man sich vorstellen könnte, dass Jill, Chris und Leon sie vor der Arbeit oder an einem freien Tag auftragen.

Wir können uns also fragen: Welche Art von Duft wählen die drei, um den Todesgestank zu besiegen? Leider haben wir jedoch keine näheren Infos über die Zusammenstellung der Düfte und können nur spekulieren.

Mehr zu Resident Evil:

Was wissen wir noch über die Parfüm

Auf jeden Fall ist zu lesen, dass die Düfte von Grund auf neu zusammengestellt wurden und in diesem 3er-Set daherkommen, damit man das Parfüm je nach Tagesstimmung wählen kann. Die Labels der drei Flakons kommen zudem in Formen daher, die zu den Logos der Organisation passen, für die der jeweilige Charakter arbeitet. Daneben enthalten die Fläschchen Beschreibungen der Düfte.

Es gibt momentan keinen Hinweis darauf, dass das Parfüm-Set auch bei uns erscheint. Das Angebot ist momentan nur im japanischen Capcom-Store zu finden. Übrigens handelt es sich bei den Resi-Düften nicht um die ersten Capcom-Parfüms zu Spielereihen. Auch beispielsweise Ace Attorney und Monster Hunter haben schon eigene Kollektionen erhalten.

Was denkt ihr, welche Komponenten in den Düften von Jill, Chris und Leon vorhanden sind? Würdet ihr gerne riechen wie die drei?