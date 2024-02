Star Wars-Leak: Jedi Survivor-Studio arbeitet an einem 'sehr rasanten' Mandalorian-Spiel

Bekommt The Mandalorian sein eigenes Videospiel? (Bild: Disney/Lucasfilm)

Star Wars ist eine große Marke und entsprechend viele Titel sind bei diversen Entwicklerstudios in Arbeit. Angeblich zählt auch ein The Mandalorian-Spiel dazu. Bereits 2021 kamen Gerüchte auf, dass die TV-Serie mit dem Mandalorianer und Grogu um ein Videospiel-Adaption ergänzt wird. Jetzt will Insider Gaming durch Quellen mehr erfahren haben.

The Mandalorian-Spiel klingt nach einem flotten Ego-Shooter

Die angeblich vertrauenswürdigen Quellen von Insider Gaming bestätigen, dass das Spiel bei Respawn Entertainment in Entwicklung, die bereits mit den Star Wars-Titeln Jedi: Fallen Order und Jedi: Survivor große Erfolge gefeiert haben. Neu ist das Star Wars-Universum für die Entwickler*innen also nicht.

Statt das wir aber wieder in die Third-Person-Rolle eines Jedi schlüpfen, sollen wir aus der Ego-Sicht einen bislang unbekannten mandalorianischen Kopfgeldjäger spielen. Dieser verfolgt zu einer Zeit, in der das Imperium an der Macht ist, seine Ziele quer durch die Galaxis. Entsprechend soll es keine Open World geben, sondern lineares Levels auf verschiedenen Planeten.

Das Gameplay wird als "sehr rasant" beschrieben. Durch ein Jetpack wird eine flottes Movement ermöglicht, was auch auf ein hohes Maß an Vertikalität hoffen lässt. So sollen schnelle aufeinanderfolgende Kills etwa durch Regeneration der Gesundheit belohnt werden.

Neben einem Jetpack soll der Mandalorianer auch auf Raketen in den Armschienen, einen Enterhaken und ein Visier zum Markieren von Feinden zurückgreifen können – ähnlich, wie wir es aus der Serie kennen. Ob es neben der Singleplayer-Kampagnen auch einen Multiplayer geben wird, verriet der Leak aber nicht.

Die TV-Serie The Mandalorian umfasst aktuell drei Staffeln und ist auf Disney Plus verfügbar. Die Mandalorianer sind ein kriegerisches Volk, das in Clans lebt und einem strengen Kodex folgt – This is the way!

Wann dürfen wir mit einem Release rechnen? Sofern all das der Wahrheit entspricht, befindet sich das Mandalorian-Spiel in einer frühen Entwicklunsphase. Angeblich soll es noch mindestens zwei oder drei Jahre dauern, bis es für eine Veröffentlichung reif ist.

Was würdet ihr von so einem Mandalorian-Spiel halten?