85 auf Metacritic: In diesem Hexenspiel für die Switch stellt ihr euch mit Tarotkarten dem Schicksal und trefft tiefgreifende Entscheidungen

Die verbannte Orakel-Hexe Fortuna bekommt durch einen Pakt mit einem Behemoth neue Karten und neuen Mut.

Plattformen: Switch, PC, Release: 16. August 2023, Genre: Adventure, Spielzeit: 6-10 Stunden

1000 Jahre lang Verbannung auf einem einsamen Asteroiden - Würdet ihr das aushalten? Hexe Fortuna ist jedenfalls nach 200 Jahren (trotz des gemütlichen Häuschens, in dem sie ihre Strafe absitzt) so verzweifelt, dass sie einen Behemoth beschwört.

Ein Pakt mit dem mächtigen, aber auch erstaunlich sarkastischen und albernen Ungeheuer, ermöglicht es ihr, spezielle Wahrsagerkarten herzustellen, die ihr womöglich einen Ausweg aus der Misere bescheren könnten. Aber wie das eben so ist, wenn man Verträge mit außerweltlichen Kreaturen eingeht: Das Ganze hat einen hohen Preis und bringt uns auf eine emotionale Reise voller tiefgreifender Entscheidungen.

1:08 In diesem großartigen Hexenspiel designt ihr Tarotkarten und trefft folgenschwere Entscheidungen

Karten designen, wahrsagen und schwere Entscheidungen treffen - So spielen wir

Die Karten, die Fortuna in The Cosmic Wheel Sisterhood mithilfe des Behemoths "Abramar" herstellt, sind streng genommen keine Tarotkarten. Diese wurden der Wahrsagerin nämlich weggenommen, als das Oberhaupt ihres Zirkels die Hexe in die Verbannung schickte. Darum erschafft sie die neuen Karten, die aber ganz ähnlich funktionieren.

Wir dürfen sie selbst gestalten. Dazu bekommen wir eine Auswahl an Motiven und kombinieren je einen Hintergrund mit einer Figur und Gegenständen. Diese können wir dann auf unserer Karte frei arrangieren, wobei viel Freiheit geboten ist. Allein nach Optik sollten wir dabei aber nicht gehen:

Jeder dieser Komponenten ist ein Element zugeordnet. Wasser steht beispielsweise für die Gefühlsebene, während Erde der Macht zugeordnet ist. Um ein Motiv wählen zu können, brauchen wir genug Energie vom passenden Element und die wiederum verdienen wir beispielsweise beim Wahrsagen.

Die Elementen-Kombination entscheidet, wofür die Karte steht und welche möglichen Weissagungen wir treffen können, wenn wir die Karte nach dem Zufallsprinzip ziehen. Denn: Ja, anderen Hexen, die uns besuchen und sogar Behemoth Abramar die Karten zu legen, gehört zu unseren Hauptaufgaben und entscheidet zusammen mit Dialog-Optionen in Gesprächen, wie die Handlung verläuft.

Die Geschichte kann ganz unterschiedlich verlaufen

Die Geschichte sämtlicher involvierter Personen sowie unser eigenes Schicksal kann sich an vielen Stellen im Spiel dramatisch ändern. Manche Entscheidungen und Weissagungen wirken sich erst Stunden später aus. Wer einen weiteren Spieldurchlauf wagt, wird eventuell ganz andere Personen kennenlernen, Items von NPCs erhalten, die neue Optionen freischalten und ganz andere Wendungen samt Enden erleben.

Wir haben es in der Handlung hauptsächlich mit einem bunt zusammengewürfelten Figurenfeld aus Hexen und non-binären Fabelwesen zu tun. Dabei helfen wir auch einer trans Hexe beim Aufstieg aus der menschlichen Welt und können (queere) Liebesbeziehungen erleben.

The Cosmic Wheel Sisterhood ist mal leichtherzig, oft humorvoll und absurd, aber auch mal dramatisch und definitv ein Hexenspiel mit erwachsenen Themen. Dazu gehört Sex genauso wie Tod und Depression. Zu den Inhaltswarnungen gelangt ihr ganz einfach im Startmenü des Spiels.

The Cosmic Wheel Sisterhood könnte euch gefallen, wenn ihr eine packende Geschichte erleben wollt, in der ihr tiefgreifende Entscheidungen trefft und zwischendrin Lust auf ein entspanntes Design-Element habt. Dagegen ist das Spiel sicher nichts für euch, wenn ihr nicht gerne viel lest (die Texte sind nicht vertont, aber sehr gut auf Deutsch übersetzt).