Dieses 4 Jahre alte Rennspiel sieht auf der PS5 auch heute noch so realistisch aus, dass wir uns die Augen reiben müssen

Ride 4 beeindruckt uns auch nach vier Jahren mit seiner Grafik.

Gran Turismo 7 und Forza Horizon 5 sind wohl zwei der hübschesten Rennspiele, die ihr aktuell auf der PS5 zocken könnt. Dazwischen drängelt sich allerdings noch ein dritter Kandidat, den die ein oder andere geschwindigkeitsliebende Person unter euch vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat: Ride 4. Ein Motorrad-Racer, der vor einiger Zeit wegen seiner realistischen Grafik viral ging.

Go Pro-Aufnahme oder Videospiel?

12 Millionen (!) Aufrufe hat das unten eingebettete Video vom Kanal "Joy Of Gaming" seit der Veröffentlichung im September 2021 bereits generiert.

"Wow, diese neue GoPro 10 hat eine echt gute Bildqualität", schreibt ein User in der Kommentarsektion unter dem Video und schildert damit einen Gedanken, der vermutlich bei den meisten Menschen aufkommt, die besagten Clip das erste Mal sehen:

Aber nein, das ist eben keine GoPro-Werbung, sondern Gameplay aus Ride 4. Aufgenommen in 4K HDR und 60 fps auf der PS5.

Eben weil das Ganze so realistisch anmutet und obendrein ein adrenalinbefeuerndes Geschwindigkeitsgefühl aufkommen lässt, sprach sich der Clip 2021 rasend schnell im Netz herum und konnte innerhalb von zehn Tagen bereits 3 Millionen Aufrufe erzielen (via GameStar).

Vier Jahre später macht Ride 4 immer noch eine verdammt gute Figur auf der Rennpiste – auch wenn erwähnt werden muss, dass das obere Video kein "richtiges" Gameplay zeigt. Es handelt sich nämlich lediglich um ein Replay, also um Ingame-Aufnahmen, die das bereits gefahrene Rennen rückblickend zeigen.

Ihr könnt Ride 4 zwar auch in der Ego-Perspektive spielen, aufgrund der etwas steiferen Kamera sieht das aber nicht ganz so stylisch aus wie in den Replay-Aufnahmen.

Ein paar Grafik-Kniffe machen's möglich: Wie Executive Producer Michele Caletti 2021 in einem Interview gegenüber Gamesradar+ verraten hat, tragen insbesondere die Regen- und Beleuchtungseffekte dazu bei, dass Ride 4 hier so realistisch herüberkommt.

Einen großen Anteil am realistischen Look trägt schließlich auch die Art der Aufnahme: Das Replay wurde mit einer virtuellen Action-Cam aufgenommen, die am Helm des Fahrers angebracht ist und dadurch für die hautnahen und verwackelten Aufnahmen sorgt, die wiederum ein "Mittendrin-Gefühl" bei uns auslösen.

Ride 4 stammt vom italienischen Entwicklerstudio Milestone und erschien ursprünglich im Oktober 2020 für die PS4, Xbox One und den PC. Im Januar 2021 folgte dann das Next Gen-Upgrade für die PS5 und Xbox Series X/S.

Habt ihr Ride 4 gespielt und wenn ja: Wie findet ihr die Grafik?