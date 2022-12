Dekadenz fürs Wohnzimmer: Ein riesiger 85 Zoll 8K TV von Samsung ist jetzt im Angebot

Ist es bei euch mal wieder Zeit für einen neuen Fernseher, vielleicht für unter den Weihnachtsbaum? Ein einfacher OLED der QLED TV wird euren gehobenen Ansprüchen einfach nicht gerecht? Dann habt ihr Glück, denn bei MediaMarkt könnt ihr jetzt dank Rabatt und einer Cashback-Aktion auch bei High-End TVs ordentlich sparen.

200€ bis 500€ Cashback gibt es, je nach Modell. Angefangen bei dem günstigsten und kleinsten TV, dem Samsung S95BAT OLED TV mit 55 Zoll bis hin zum Samsung N900B Neo QLED 8K-TV mit sagenhaften 85 Zoll Bildschirmdiagonale. Kauft einfach eines der Aktionsmodelle bis zum 18. Dezember und ladet euren Beleg bis zum 15. Januar auf samsung.de/meisterdeals hoch. Der Cashback-Betrag wird euch dann automatisch gutgeschrieben.

Samsung N800B: Großer TV, großartiges Bild

Zwar gibt es den TV auch mit 65 Zoll, diese Version gehört allerdings nicht zur Cashback-Aktion. Was dafür dazu gehört sind die beiden Modelle mit 75 Zoll und 85 Zoll. Die reine Größe ist aber nicht das Einzige, das an dem QLED-TV beeindruckend ist, denn statt den inzwischen gewöhnlichen 4K hat der N800B ein 8K-Display.

Die Quantum Dots, die das „Q“ in QLED zur Verfügung stellen, sorgen für präzisere Farben, tieferes Schwarz und allgemein bessere Kontraste, als sie ein herkömmlicher LED-Bildschirm darstellen kann. Dazu kommt noch die Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixeln und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Einige unter euch sind jetzt bestimmt schon neugierig: Wenn der TB ein 120 Hz Display hat, ist er dann auch für Gaming geeignet? Ja, denn er verfügt tatsächlich über einen HDMI 2.1-Anschluss, der euch Gaming in 4K mit 120 Hz ermöglicht. Gaming in 8K können leider sogar die neuesten Konsolen noch nicht, also müsst ihr euch hier mit AI-Upscaling begnügen – trotzdem noch ein hervorragendes und detailreiches Bild.

Auch sonst verfügt der Samsung TV über allerlei Gaming-Optimierung. HDR10+ Gaming, VRR und ALLM sind alle inklusive. Auch Dolby Atmos darf natürlich nicht fehlen, damit ihr ganz in eure Lieblingsspiele und -Filme eintauchen könnt. Falls ihr dann mal vor euren Freunden mit eurem neuen Riesenfernseher angeben wollt, müsst ihr euch keine Gedanken um Blickwinkelabhängigkeit machen, denn der Bildschirm verfügt über eine Antireflexionsbeschichtung.

Normalerweise bezahlt ihr für die 85 Zoll-Version stolze 7499€, aber derzeit könnt ihr über 2000€ sparen und bekommt sie für nur 5329€. Die 75 Zoll-Version gibt es normalerweise für 4999€, mit dem aktuellen Rabatt sind es aber nur noch 3759€. Zusätzlich dazu gibt es bei beiden Modellen noch 200€ Cashback.

Noch mehr Cashback TV-Tipps

Der Samsung S95BAT OLED TV ist ebenfalls unter den Angeboten. Ihr bekommt ihn jetzt mit 55 Zoll für 1379€ statt 2199€ und 200€ Cashback oder 65 Zoll für 1949€ statt 3099€ mit 250€ Cashback. Hierbei handelt es sich um einen Fernseher mit speziellem QD-OLED Display, das Farben noch leuchtender und präziser wiedergeben kann, als die meisten anderen OLED-TVs.

Auch die etwas stärkere Variante des N800B ist mit am Start: der Samsung N900B. Dieser schneidet besser im PQI (Picture Quality Index, dt. Bildqualitätsindex) ab und verfügt über HDR 4000 statt HD 2000. Sonst verfügt er über alle Features, die auch der N800B mitbringt. Das 75-Zoll-Modell bringt euch 200€ Cashback und kostet derzeit nur 5219€ statt 7199€. Der 85 Zoll TV kann derzeit leider nicht geliefert werden, aber eventuell habt ihr Glück und das ändert sich noch vor Ablauf der Aktion.