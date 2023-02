Ring Fit Adventure im Angebot: Macht eure Switch jetzt günstig zum Fitness-Gerät

Bei Amazon und auch bei Otto könnt ihr jetzt Ring Fit Adventure im Angebot bekommen. Für das beliebte Fitness-Spiel, das mit dem namensgebenden Trainings-Ring ausgeliefert wird, bezahlt ihr nur noch 54,99€ (UVP: 84,98€). Damit sind die beiden Händler laut Vergleichsplattformen derzeit mit deutlichem Abstand am günstigsten. Hier kommt ihr zu den Angeboten:

Bislang macht keiner der beiden Shops Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Wir nehmen an, dass Amazon nur mit Otto mitgezogen ist und das Angebot dementsprechend beenden wird, sobald Otto dies tut, falls das Spiel nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist.

Was ist Ring Fit Adventure?

1:25 Ring Fit Adventure - Trailer: Gratis-Update bringt Musik-Feature

Ring und Beingurt: Bei dem exklusiv für Nintendo Switch erschienenen Ring Fit Adventure handelt es sich um ein Fitness-Spiel in der Tradition einen Wii Fit, aber mit einem speziellen Ring als Trainingsgerät, in den einer der beiden Joy-Con Controller eingefügt wird. Der andere wird in einen ebenfalls mitgelieferten Beingurt gesteckt, um zu messen, ob ihr ordentliche Beinarbeit leistet.

Kampagne und individuelles Trainingsprogramm: Das Spiel bietet eine niedliche und motivierende Story-Kampagne, in der ihr einen fiesen Bodybuilder-Drachen und seine Schergen besiegen müsst, indem ihr verschiedene Übungen und Trainingseinheiten absolviert. Es gibt aber auch verschiedene andere Modi, in denen ihr eure Übungen frei wählen und dadurch euren eigenen, individuellen Trainingsplan zusammenstellen könnt.

8 1 Mehr zum Thema Ring Fit Adventure im Test - Switch als Fitnesstudio-Alternative?

Echtes Fitnesstraining: Der Schwierigkeitsgrad ist einstellbar. Je nachdem, wie hoch ihr ihn wählt, kann Ring Fit Adventure durchaus sehr anstrengend werden und ein ernstzunehmendes Fitnesstraining darstellen. Wenn ihr wirklich etwas für eure Gesundheit tun wollt, ist es die beste Wahl auf der Nintendo Switch und definitiv besser geeignet als Nintendo Switch Sports, das zwar die Bewegungssteuerung auf ähnliche Weise nutzt, aber eher auf Multiplayer-Spaß als auf echtes Training angelegt ist.