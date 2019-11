GTA 6 oder Mittelalter? Es gibt wieder neue Rockstar-Gerüchte

Rockstar Games hat mit Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 gleich zwei extrem große und sehr beliebte Highlights für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht. Kein Wunder also, dass alle wissen wollen, wohin die Reise als nächstes geht. Gerüchten zufolge könnte sogar ein Spiel mit Mittelalter-Setting in der Mache sein, aber mit dieser Info solltet ihr sehr, sehr vorsichtig umgehen.

Auf Reddit machen derzeit Gerüchte (hier noch ein ähnlicher Post) die Runde, dass Rockstar die Moderne, zumindest in einem Projekt, hinter sich lassen will und stattdessen Schwerter und Schilde für sich sprechen lässt. Diese Spekulationen gehen u.a. auf das Linkedin-Profil des Rockstar-Mitarbeiters Pawas Saxena zurück.

GTA im Mittelalter? Unwahrscheinlich

Dieser arbeitet in Indien für die GTA-Entwickler und nennt bei seinen bisherigen Projekten eine ungenannte IP, für die er an "mittelalterlicher Architektur" gearbeitet hat.

Dies geschah - seinem Profil nach zu urteilen - für das indische Studio Dhruva Interactive, die mittlerweile von Rockstar gekauft wurden und nun schlicht Rockstar India heißen.

Wie wahrscheinlich ist das?

Auch wenn die Hinweise des Linkedin-Profils im ersten Moment nachvollziehbar wirken, halten wir das für unwahrscheinlich. Die Arbeit am ominösen Mittelalter-Spiel wurde - zumindest von Saxena - im Juli 2019 beendet, also kurz nachdem das Studio im Mai 2019 zu Rockstar India wurde.

Die Arbeit am genannten Projekt begann allerdings schon ein ganzes Jahr vorher. Zu diesem Zeitpunkt war Rockstar noch in weiter Ferne. Da Saxena den eigenen Angaben zufolge kurz nach der Übernahme aufhörte daran zu arbeiten, wirkt das eher so, als habe der GTA-Entwickler das Mittelalter-Projekt eingestellt, oder zumindest unterbrochen.

Saxena ist seit Oktober 2019 als Character Artist für Rockstar tätig und arbeitet dementsprechend nicht mehr an Landschaften oder Gebäuden, was ebenfalls dafür spricht, dass das unbekannte Mittelalter-Projekt nicht mehr aktuell ist.

Gibt es Punkte, die für das Gerücht sprechen?

Ja, auch die gibt es. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Mittelalter-Spiel von Rockstar Games durch die weiten des Internets geistert. Bereits im April sprachen Nutzer im Branchen-Forum ResetEra von einem mysteriösen "Project Medieval", das in Arbeit gewesen sei.

Einem angeblichen Insider zufolge, plante Rockstar mit einem entsprechend Projekt zwischen den Releases von Red Dead 2 und dem nächsten GTA. Allerdings gab eben jener Insider selbst zu, dass er nicht viel darüber wisse, abgesehen davon, dass das Spiel irgendwann einmal geplant war.

Außerdem: Auch wenn Saxena lange vor der Übernahme an dem Mittelalter-Projekt gearbeitet hat, könnte dies bereits als Auftragsarbeit für Rockstar geschehen sein. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass tatsächlich ein Project Medieval in Produktion war, das dann jedoch ungefähr im Juli 2019 eingestampft wurde.

An Gerüchten und potentiellen Leaks zu den nächsten Rockstar-Projekten mangelt es jedenfalls nicht. Hinweise zu einer Fortsetzung von Bully reihen sich an Spekulationen zu GTA 6, das möglicherweise nach Vice City zurückkehrt. Es bleibt also alles sehr undurchsichtig. Gerüchte sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber besonders bei einer dünnen Faktenlage wie hier, solltet ihr lieber nicht zu viel erwarten.

Was denkt ihr? Hättet ihr Lust auf ein 'Red Dead im Mittelalter'?

