Neues GTA 6-Gerücht: Release angeblich schon "bald"

Um GTA 6 ranken sich Gerüchte, seitdem GTA 5 erschienen ist. Angeblich befindet sich der Titel schon seit einer kleinen Ewigkeit in Entwicklung, er könnte mit weiblicher Hauptfigur auftrumpfen und auch zum Setting wurde schon viel behauptet. Jetzt stößt ein neues Gerücht dazu. Darin heißt es (wieder einmal), dass GTA 6 schon "bald" erscheinen würde.

GTA 6: GTA 5-Schauspieler teast baldigen Release an

Schon bald? Auf der Brazil Game Show hat der Schauspieler Steven Ogg zu Protokoll gegeben, dass GTA 6 "bald" erscheint. Was selbstverständlich mit größtmöglicher Vorsicht zu genießen ist.

Wer ist Steven Ogg? Ihr kennt den Schauspieler wahrscheinlich als Trevor aus GTA 5 oder aus den Serien The Walking Dead, Better Call Saul und Westworld .

"Rechnet's euch aus!" Zusätzlich erklärt der Mann, da die Rockstar-Spiele immer ungefähr sieben bis acht Jahre Entwicklungszeit benötigten, könnten sich ja quasi alle ausrechnen, dass bald der nächste Teil kommt (via ComicBook). Das würde für einen Release 2020/21 sprechen, wobei er Red Dead Redemption 2 offenbar einfach vergessen hat.

Darum wirkt das unwahrscheinlich: Abgesehen davon, dass seit dem Launch der PC-Version von GTA 5 wahrscheinlich ein Großteil von Rockstar Games an RDR2 und nicht an GTA 6 gearbeitet hat, gibt es da noch ein paar andere Dinge, die stutzig machen.

Woher will Steven Ogg das wissen? Traucht Trevor in GTA 6 auf?

Wenn er an GTA 6 arbeiten sollte, muss er dann keine NDA beachten?

Nur die Tatsache, dass der Schauspieler am Vorgänger beteiligt war, bedeutet nicht automatisch, dass er auch an GTA 6 beteiligt ist oder über interne Informationen verfügt. Sollte das aber tatsächlich so sein, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er die eigentlich nicht ausplaudern dürfte.

Das Ganze wirkt also äußerst fragwürdig und klingt eher danach, als habe der Schauspieler eine eigene, persönliche Einschätzung abgegeben. Ihr solltet das Gerücht beziehungsweise seine Aussage also mit Vorsicht behandeln.

Was glaubt ihr, wann GTA 6 erscheinen könnte?

