Rocksteady - Batman: Arkham-Entwickler sucht Mitarbeiter für Next-Gen AAA-Spiel

Rocksteady, die Entwickler hinter der Batman: Arkham-Trilogie, haben für die Zukunft große Pläne. Auf der offiziellen Homepage sucht das Studio über 20 neue Mitarbeiter, die an einem bisher unangekündigten Projekt arbeiten werden.

In den Stellenausschreibungen finden sich zwar kaum inhaltliche Hinweise, allem Anschein nach wird es jedoch ein AAA-Spiel für die nächste Konsolengeneration (orig.: "on the next generation platforms"). Dazu passt auch, dass alle Jobs für mindestens zwei Jahre oder länger ausgelegt sind.

In der Ausschreibung für die Stelle als Lead Animator gibt das Studio an, dass es sich bei dem Projekt um den "nächsten 90+ Metacritic-Titel" handeln soll.

Nach Batman kommt Superman?

Woran Rocksteady arbeitet ist nicht offiziell bekannt. Seit mehreren Monaten kursieren jedoch Gerüchte über ein mögliches Superman-Spiel durchs Internet. Der Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte ist jedoch fragwürdig. Ein angeblicher Leak wollte bereits 2017 eine baldige Ankündigung voraussagen und lag offensichtlich falsch.

Als Hoffnungsträger für eine Auflösung galt auch die E3 2018, auf der die Entwickler jedoch schmerzlich vermisst wurden. Sollte das Spiel tatsächlich erst in mehreren Jahre für die nächsten Konsolen erscheinen, müssen Fans bis zum Release noch eine ganze Weile warten.

Die Suche nach einem Community Manager deutet allerdings darauf hin, dass der Start einer Marketing-Kampagne und die damit einhergehende Ankündigung nicht mehr allzu lang auf sich warten lässt.