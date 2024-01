'Teurer Spaß' - So berichtete RTL 2 vor 22 Jahren über den Launch der ersten Xbox

Habt ihr sie erkannt? 2002 moderierte Nazan Eckes die RTL 2-News. (Bild: © RTL 2/ YouTube)

Der Launch einer neuen Konsole ist nicht nur für Videospielmedien interessant, sondern ein derart großes Ereignis, dass neben Zeitungen oft auch die klassischen TV-Sender über den Start berichten.

Das war in der Vergangenheit natürlich nicht anders und wenn heutzutage solche alten Clips wieder irgendwo auftauchen – meist auf Youtube oder in den sozialen Netzwerken – betrachten gerade die älteren unter uns diese Szenen mit einer Mischung aus Interesse, Nostalgie – und manchmal auch ein bisschen Fremdscham.

Nazan Eckes moderiert an

Genau über eine solche Szene sind wir in den letzten Tagen gestolpert. Es handelt sich um einen Bericht der RTL 2-News, in dem über den Start der ersten Xbox in Deutschland im März 2002 berichtet wird. Die damals noch sehr junge Moderatorin Nazan Eckes moderiert den Beitrag an, der Text unter dem Bild in der linken oberen Ecke zeigt bereits einen der wichtigen Eckpfeiler des Beitrags.

Dort steht nämlich "Teurer Spaß". Viele von euch werden sich erinnern: Die Xbox kostete zur Markteinführung stolze 479 Euro (damals rechneten das viele noch in 940 Mark um). Deutlich mehr also, als Konkurrent Sony damals für seine PlayStation 2 verlangte.

Das ist allerdings nur ein Aspekt des Beitrags. Unter anderem geht es auch um die grafischen Fähigkeiten der Konsole und ein Vorstellungs-Event im französischen Cannes, auf dem Videospieljournalist*innen die Konsole schon vor dem Start ausprobieren konnten.

Den kompletten knapp anderthalbminütigen Beitrag könnt ihr euch hier anschauen:

Der angesprochene hohe Preis sorgte damals übrigens dafür, dass sich die Xbox zu Beginn nur sehr schleppend verkaufte. Was Microsoft wenige Monate später wiederum veranlasste, den Preis recht drastisch auf 299 Euro zu senken. Grafische Maßstäbe konnte die Konsole allerdings auch unabhängig vom Preis setzen. Etwa bei Dead or Alive 3, das auch im Beitrag zu sehen ist.

Die Xbox erschien bereits im November 2001 in den USA, der Marktstart in Europa erfolgte ein paar Monate später. Zum Launch erschienen einige hochkarätige Titel, zu den Highlights gehörte neben Dead or Alive 3 und Project Gotham Racing auch das allererste Halo, das die gleichnamige Shooter-Serie mit dem Master Chief begründete.

Habt ihr den Bericht von RTL 2 damals live gesehen? Kennt ihr weitere TV-Clips zu Konsolen-Launches?