Nur 2,99€ im PS Store: Diesen brachialen Cyberpunk-Shooter könnt ihr euch jetzt mit 85% Rabatt sichern

Ruiner bekommt ihr für PS4 und PS5 gerade besonders günstig.

Zur Feier des Summer Game Festes gibt es im PlayStation Store aktuell wieder jede Menge Angebote. Damit ihr euch nicht durch die mehr als 2.000 Deals wühlen müsst, haben wir uns in den Store gewagt und euch mal wieder eine Empfehlung rausgepickt. Diesmal gibt's etwas für Cyberpunk- und Action-Fans.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel : Ruiner

: Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro regulärer Preis: 19,99 Euro (Das entspricht einem Rabatt von 85 Prozent)

19,99 Euro (Das entspricht einem Rabatt von 85 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 20. Juni 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Sucht ihr noch nach weiteren lohnenswerten Angeboten, haben wir hier noch weitere Highlights aus dem aktuellen Sale für PS4 und PS5 für euch:

Das ist Ruiner

2:07 Ruiner - Launch-Trailer zum Cyberpunk-Brawler zeigt eine düstere Zukunft

Genre : Action

: Action Erstveröffentlichung: 2017

2017 GamePro-Wertung: 74

Darum geht's im Spiel: Ruiner ist ein Cyberpunk-Shooter, der in der futuristischen Metropole Rengkok im Jahr 2091 spielt. Um euren entführten Bruder zu finden, nehmt ihr es hier mit einem korrupten Megakonzern auf, unterstützt von einer mysteriösen Hackerin.

In der Iso-Perspektive prügelt ihr euch so mit unterschiedlichen Nah- und Fernkampfwaffen durch Gegnerhorden und Bosse, nutzt aber auch spezielle Fähigkeiten und Ausrüstungen: So könnt ihr etwa Energieschilde benutzen oder Gegner hacken, um sie auf eure Seite zu holen.

Mehr Infos zum Spiel bekommt ihr auch in unserem GamePro-Test zu Ruiner:

Mehr zum Thema Ruiner im Test - Knackige Cyberpunk-Action für zwischendurch von Sascha Penzhorn

Ruiner ist etwas für euch, wenn ... ihr Lust auf schnelle und brutale Cyberpunk-Action mit einem absolut fantastischen Soundtrack und coolen Zwischensequenzen habt. Oder wenn ihr einfach Überwachungs-Katzen hacken wollt.

Ruiner ist nichts für euch, wenn ... ihr mehr Wert auf Story als Gameplay legt und viel Abwechslung braucht. Ruiner kann nämlich auf Dauer etwas eintönig werden und ist zwischendrin auch ziemlich knackig. Immerhin gibt es aber drei Schwierigkeitsgrade.

Was sagt ihr zu Ruiner, spricht euch das Spiel an?