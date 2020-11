PlayStation-Klassiker bekommt Remaster: Saga Frontier ist zurück!

Da werden Erinnerungen an die PlayStation-Ära wach, genauer gesagt ans Jahr 1998. Vor über zwei Jahrzehnten erschien das Rollenspiel Saga Frontier für Sonys erste Heimkonsole. Wie Publisher Square Enix jetzt mit einem Trailer bekanntgab, kehrt das Spiel in einem Remaster für PS4, Nintendo Switch, Steam, iOS und Android zurück.

Wann erscheint das Saga Frontier Remaster? Bereits im Sommer 2021 geht's los. Einen genauen Release-Termin gibt es derweil noch nicht.

Das ist neu im Saga Frontier Remaster

Laut Square wird das JRPG im Anime-Stil nicht nur in die HD-Ära portiert, sondern soll auch abseits der Grafik Verbesserungen bzw. Neuerungen erhalten. Da wären zum einen neue Cutscenes und Events, zum anderen wird es mit Fuse auch einen neuen Charakter geben und die Kämpfe könnt ihr ebenfalls auf Wunsch beschleunigen.

Den offiziellen Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Wer sich vor Release des Remasters ein wenig mit der Reihe vertraut machen möchte, bereits am 15. Dezember erscheinen für die Nintendo Switch die ersten drei Teile der Reihe in der Collection of SaGa Final Fantasy Legend für 20 Euro.

Das ist Saga Frontier

Das japanische Rollenspiel lässt euch die Geschichte aus dem Blickwinkel von sieben Charakteren erleben, wie ihr es beispielsweise aus Octopath Traveler für die Switch kennt. Darunter ein Mech, der den Sinn seiner Existenz vergessen hat und mit Ricki eine Art fliegender Fuchs, der sein Heimatland retten will. Je nachdem für welchen Figur ihr euch entscheidet, ändert sich der Verlauf der Geschichte.

Gekämpft wird in Saga Frontier in einem rundenbasierten Kampfsystem, in dem ihr wahlweise eure Spezialfähigkeiten, Zauber und Nahkampfangriffe gegen Gruppen von Feinden einsetzt.

Freut ihr euch auf das Remaster von Saga Frontier und welchen Bezug habt ihr generell zur Reihe?