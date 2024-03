Sailor Moon: ProSieben MAXX zeigt alle Filme des Animes - Allerdings müsst ihr schon heute einschalten

Alle Filme von Sailor Moon laufen heute im Marathon auf ProSieben MAXX.

Sailor Moon ist einer der beliebtesten Animes aus den 90ern. Der Anime umfasst insgesamt 200 Folgen und verfolgt die Erlebnisse von Sailor-Kriegerin Bunny und ihren Freundinnen.

Neben dem Anime sind 3 Kinofilme entstanden, in denen sich die Sailor-Kriegerinnen besonderen Herausforderungen stellen müssen. Wer heute Abend noch nichts vor hat, kann sich die drei Filme direkt hintereinander ansehen. Wir verraten euch, wann und wo ihr für den Film-Marathon einschalten müsst.

Sailor Moon-Filme im TV: Alle Details zum Kinofilm-Spektakel

Wo kann ich die Sailor Moon-Filme sehen? Die Filme laufen auf dem deutschen Free TV-Sender ProSieben MAXX. Alternativ könnt ihr die Filme auf Joyn im Livestream sehen. Der TV-Sender strahlt die drei Kinofilme im Rahmen des internationalen Frauentags aus, der heute stattfindet.

Wann muss ich einschalten? Die Filme laufen heute Abend, am 8. März 2024. Um die Filme zu schauen, müsst ihr ab 20:15 Uhr den Fernseher einschalten. Dann laufen nämlich die drei Filme wie folgt:

20:15 Uhr: Sailor Moon R: Gefährliche Blumen

21:20 Uhr: Sailor Moon S: Schneeprinzessin Kaguya

22:30 Uhr: Sailor Moon Super S: Reise ins Land der Träume

Solltet ihr es nicht rechtzeitig schaffen, die Filme zu dieser Uhrzeit anzuschauen, könnt ihr alle drei Teile kostenlos nach ihrer Ausstrahlung auf Joyn nachholen.

Das erwartet euch in den drei Sailor Moon-Filmen

Der erste Film Sailor Moon R: Gefährliche Blumen gehört noch zur 2. Staffel von Sailor Moon. Mamoru trifft seinen Kindheitsfreund Fiore wieder. Es stellt sich heraus, dass Fiore ein Alien ist, doch er verspricht Mamoru, ihn eines Tages wieder zu besuchen. Viele Jahre später hält Fiore sein Versprechen und besucht Mamoru auf der Erde, doch er verhält sich merkwürdig. Zudem droht ein Meteorit, auf die Erde zu stürzen.

In Sailor Moon S: Schneeprinzessin Kaguya verfolgt die gleichnamige Prinzessin den Plan, die gesamte Erde einzufrieren. Doch der Komet, mit dem sie durchs All reist, verliert ein Stück von sich. Kaguya entsendet ihre Gefolgsleute, um nach dem verlorenen Stück zu suchen.

In Sailor Moon Super S: Reise ins Land der Träume verfolgt Königin Badianu den Plan, alle Kinder gefangen zu nehmen und sie in Traumbetten in einen künstlichen Schlaf zu versetzen. Dadurch will sie genug Energie für ihren Plan sammeln. Chibiusa wird ebenso entführt und löst dabei Gewissensbisse bei einem ihrer Entführer aus.

Auf welchen Sailor Moon-Film freut ihr euch am meisten?