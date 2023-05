Der Saint Seiya-Film wird wohl nicht die erhoffte, gelungene Hollywood-Umsetzung.

Wer mal auf eine richtig gute Realverfilmung einer Anime- oder Mangareihe hofft, kann sich bei "Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac" wohl schon auf eine Enttäuschung einstellen. Die Leinwandumsetzung des Shonen-Mangas erscheint bei uns zwar erst am 16. Mai 2023 in den Kinos, aber internationale Wertungen zeigen bislang ein sehr durchwachsenes Bild.

Dass Hollywood Animes und Mangas nicht adaptieren kann, ist definitiv keine neue Erkenntnis. Fans dürften direkt Szenen aus Dragon Ball Evolution, den Live-Action-Umsetzungen zu Death Note und Fullmetal Alchemist oder Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson im Kopf haben, die sie lieber vergessen würden. Und auch wenn die Vorlage hier eine westliche Animation ist, aber über den Herr der Elemente-Film schweigen wir wohl auch lieber.

Entsprechend ist es leider nicht verwunderlich, dass auch die neue Live-Action-Umsetzung von Saint Seiya nicht gerade gut bei Kritiker*innen wegkommt – und das, obwohl auch Stars wie Sean Bean und Famke Janssen dabei sind. Sogar der Director Tomasz Bagiński ist kein Unbekannter im Videospielbereich, war er doch als Executive Director an der The Witcher-Serie auf Netflix beteiligt.

Hier könnt ihr euch zumindest einmal den Trailer zum Film anschauen:

1:52 Saint Seiya: Krieger des Zodiac - Trailer zur Live-Action-Verfilmung des Anime

Dafür gibt es laut internationalen Kritiken aber wohl zu viele Probleme mit dem Film: Bedeutungslose Actionsequenzen, schlechte Spezialeffekte wie aus den frühen 2000ern und ein schlechtes Drehbuch. Die Kolleg*innen von 3D Juegos nennen den Film sogar so schlecht wie die fast schon legendär furchtbare Dragon Ball-Verfilmung Dragon Ball Evolution:

Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac ist es nicht wert. Der Film kommt nicht annähernd an den ursprünglichen Anime ran und fühlt sich ein bisschen zu sehr nach den miesen Ansätzen an, die Netflix in den letzten Jahren mit dem Franchise verfolgt hat.