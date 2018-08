Saint's Row: The Third - Nintendo Switch-Umsetzung angekündigt

Saints Row: The Third erscheint im März 2019 für die Nintendo Switch. Das gab Publisher Deep Silver zur Eröffnung der Gamescom 2018 bekannt.

Es ist das erste Mal, dass ein Teil der ausgeflippten Saint's Row-Serie für eine Nintendo-Konsole umgesetzt wird.

Saints Row: The Third erschien erstmals 2011. In unserem GamePro-Test zu Saints Row 3 kassierte das Open World-Spiel eine 87er Wertung.

Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.

Darum geht's: Der GTA-Klon setzt auf massig Action, skurrile Charaktere und irres Missionsdesign. Erzählt wird die Geschichte der Saints, einer bekloppten Gangsterbande, die in einer fiktiven Metropole den Höhepunkt ihrer Macht genießt. Der dritte Teil der Saints Row-Reihe überzeugt dabei mit irrwitzigem und sehr abwechslungsreichem Missionsdesign.

Saints Row: The Third - Screenshots ansehen