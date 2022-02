Samsung 4K-Fernseher – Nur noch heute bis zu 1.500€ Cashback sichern [Anzeige]

Nur noch heute laufen die Samsung SuperDeals. Das bedeutet: Wenn ihr heute noch bestimmte Fernseher von Samsung bei teilnehmenden Händlern kauft, könnt ihr euch je nach Modell bis zu 1.500 Euro Cashback sichern. Zu den teilnehmenden Händlern gehören unter anderem MediaMarkt, Saturn und Euronics. Die Übersicht über alle Modelle mit Cashback bei den drei Händler findet ihr hier:

Um Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher noch heute kaufen und spätestens bis zum 2. März bei Samsung registrieren. Mehr dazu erfahrt ihr auf Samsungs Infoseite.

Highlight: Samsung QLED QN90A

Eines der Highlights ist der Samsung QLED QN90A, bei dem ihr in der Größe 55 Zoll 175 Euro Cashback bekommt. Bei Saturn und MediaMarkt liegt der Preis bei 1229 Euro, Euronics ist mit 1.199 Euro etwas günstiger. Zieht man das Cashback ab, zahlt ihr effektiv also noch 1.054 Euro beziehungsweise 1.024 Euro, wobei noch Versandkosten dazukommen, sofern ihr den Fernseher nicht in einem Markt in eurer Nähe abholen könnt.

Bild: Der Samsung QLED QN90A ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2021. Er verfügt über die neue Mini-LED-Technologie, die für gutes Local Dimming und dadurch für sehr hohen Kontrast sorgt. Der Kontrast von OLED-TVs ist aufgrund ihrer perfekten Schwarzwerte trotzdem noch besser. Dafür ist die Spitzenhelligkeit des Samsung QN90A höher, wodurch er besser für helle Räume geeignet ist und HDR sehr gut ausnutzen kann. Die QLED-Technik sorgt zudem für verbesserte Farbdarstellung.

Gaming: Auch als Gaming-Fernseher ist der Samsung QLED QN90A sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Der Input Lag liegt bei rund 10 ms mit 60 Hz und bei 5 bis 6 ms mit 120 Hz, was sehr gute Werte fürs Gaming sind. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.