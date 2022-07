Samsung 980 Pro: PS5-SSD mit 2 TB Speicher jetzt günstig mit Far Cry 6 im Angebot

Bei Otto könnt ihr gerade ein günstiges Bundle mit der gut für PS5 geeigneten SSD Samsung 980 Pro mit 2 TB Speicher und der PS5-Version von Far Cry 6 bekommen. Für beides zusammen zahlt ihr nur noch 222€ (UVP: 474,89€). Laut Vergleichsplattformen gibt es selbst die SSD allein gerade nirgendwo sonst so günstig, der zweitgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo bei 234,98€. Bei Otto selbst würde die Samsung 980 Pro einzeln 259,90€ kosten. Im Grunde bekommt ihr damit Far Cry 6 kostenlos zur ohnehin schon günstigen SSD.

Die Version der Samsung 980 Pro mit 1 TB bekommt ihr übrigens gerade ebenfalls bei Otto im Angebot, und zwar im Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller für 149,99€:

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Die Samsung 980 Pro ist neben der WD Black SN850 die beliebteste NVMe-SSD für PS5. Sie hat nicht nur den richtigen Formfaktor, um in Sonys Konsole zu passen, sondern ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s auch schnell genug. Die PS5 breucht eine SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 5.100 MB/s ebenfalls hoch, das ist für den Einsatz in der PlayStation 5 aber weniger wichtig.

Die von Otto angebotene Version der Samsung 980 Pro verfügt allerdings über keinen Kühlkörper. Um Überhitzung und daraus resultierende Abstürze zu vermeiden, solltet ihr deshalb separat einen Heatsink dazukaufen und selbst anbringen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass der Kühlkörper nicht zu groß ist für die PS5 ist. Hier eine kleine Liste mit ein paar passenden Modellen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Erweitern eures PS5-Speichers zu achten habt, erfahrt ihr hier:

Was bietet Far Cry 6?

In Far Cry 6 schließt ihr euch auf einer fiktiven, aber an Kuba angelehnten Insel mit einem von Giancarlo Esposito (Breaking Bad) gespielten Diktator an. Das Gameplay des Open-World-Shooters folgt im Wesentlichen der Formel des Vorgängers und macht nicht zuletzt aufgrund der großen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Fluggeräten Spaß. Allerdings werden Experimente nicht immer belohnt. Oft ist es am effektivsten, wenn wir einfach mit unserer Lieblingswaffe auf den Feind losstürmen.

Verbesserungen gibt es dafür beim Crafting und Ressourcensammeln, das diesmal glaubwürdiger in die Spielwelt integriert ist. Neben den Story-Missionen und dem Einnehmen von Stützpunkten gibt es zudem auch diesmal wieder eine Menge Nebenaktivitäten, die von Autorennen bis hin zu Hahnenkämpfen reichen und mal mehr und mal weniger gelungen sind. Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

