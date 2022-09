Habt ihr es satt, ständig nach einem neuen Handytarif zu suchen? Wie wäre es dann mit einem, der euch dafür belohnt, lange dabei zu bleiben? Mit dem O2 Grow-Tarif startet ihr mit 40 GB Datenvolumen und erhaltet alle 12 Monate 10 GB extra dazu – und das dauerhaft für nur 29,99€.

In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es dazu jetzt auch noch das topaktuelle Samsung Galaxy S22 für nur 89€. Damit seid ihr auch in dieser Hinsicht versorgt und müsst ihr euch erstmal keine Gedanken über ein neues Modell machen. Klingt interessant? Dann jetzt auf zu MediaMarkt!

So gut ist die Tarifkombi

Selbst wenn es bei 40 GB bleiben würde, 29,99€ für so ein Datenvolumen und ein aktuelles Smartphone ist ein ziemlich guter Preis. Insbesondere, da er nicht wie bei vielen anderen Angeboten nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten erhöht wird. Euer endlos wachsendes Datenvolumen könnt ihr übrigens mit einer 5G-Verbindung verbrauchen, sodass ihr auch unterwegs immer schnell dabei seid.

Abgesehen davon hat der Tarif auch sonst alles, was ihr euch wünschen könnt. Allnet-Flat für SMS und Telefonie, EU-Roaming und ihr könnt ihn sogar auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Dazu könnt ihr euch bis zu zwei zusätzliche SIM- und ganze sieben Datenkarten holen.

Noch ein Bonus: Wenn ihr den Vertrag bis zum 06. September abschließt, entfällt der Anschlusspreis. Dieser beträgt normalerweise 39,99€. Das Angebot in Kombination mit dem Samsung Galaxy S22 gilt noch bis zum 12. September.

Ohne das Angebot

O2 Grow 24 Monate: 719,76€ (29,99€ x 24)

719,76€ (29,99€ x 24) Anschlusspreis: 39,99€

39,99€ Samsung Galaxy S22 5G: 699€ (MediaMarkt)

699€ (MediaMarkt) Gesamt: 1458,75€

Das Angebot bei MediaMarkt

O2 Grow 24 Monate: 719,76€ (29,99€ x 24)

719,76€ (29,99€ x 24) Anschlusspreis: 0€

0€ Samsung Galaxy S22 5G: 89€

89€ Gesamt: 808,76€

Insgesamt spart ihr also 650€, wenn ihr euch das Smartphone im Angebot holt. Bei vielen Anbietern wird einfach der Preis des Smartphones auf die Mindestlaufzeit verteilt gerechnet, so spart ihr wenig oder zahlt im schlimmsten Fall sogar mehr – aber nicht hier. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Vertrag mit Smartphone seid, dann solltet ihr diesen also auf jeden Fall in Erwägung ziehen!