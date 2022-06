Bis zu 34 Prozent Rabatt: Samsung Galaxy-Smartphones zu Top-Preisen im Angebot

Amazon und Aktion ist nicht nur eine hervorragende Alliteration, es ist auch tatsächlich ein unzertrennbares Paar. Zurzeit stehen Smartphones aus dem Hause Samsung im Mittelpunkt. Hier bekommt ihr viele starke Mittelklasse-Modelle der Galaxy-Reihe zu so leckeren Preisen, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft. Für einen kleinen Vorgeschmack stellen wir euch im Folgenden zwei der Highlights vor. Entscheidet euch aber schnell, denn die Aktion läuft nur noch bis übermorgen, den 11. Juni!

Samsung Galaxy A53: 5G-Netz und AMOLED-Display

Das A53 ist bei den Mittelklasse-Modellen von Samsung und auch generell auf den oberen Plätzen vertreten. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Exynos-1280-Prozessor, der in Kombination mit 8 GB RAM ordentlich Dampf macht und eine leistungsstarke Performance an den Tag legt. Mit Systemabstürzen hat das A53 ebenso wenig zu kämpfen wie mit Speicherplatzproblemen. Sage und schreibe 256 GB internen Speicher bietet euch das Smartphone an. Und für den unvorstellbaren Fall, dass es irgendwann eng werden sollte, lässt sich der Speicher auf bis zu 1 TB erweitern.

Darüber hinaus liefert der Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh eine großartige Show ab und macht erst nach einer Ewigkeit schlapp. Dank der 25 Watt starken Schnellladefunktion ist er in Sekundenschnelle wieder zur Stelle für euch. Highspeed besteht auch beim mobilen Internet, denn mit 5G seid ihr im Nullkommanichts auf jeder Seite. Auch optisch ist das A53 mit einem 6,5 Zoll großen Super AMOLED-Display ein wahrer Hingucker. Inhalte in FHD+-Auflösung und 120 Hz sind definitiv ein visueller Genuss. Außerdem nehmt ihr mit der Quad-Kamera Videos in 4K-Auflösung auf - darf es sonst noch was sein?

Das Galaxy A53 5G erhaltet ihr derzeit für nur 382€ (UVP: 509) bei Amazon und damit am günstigsten im Vergleich zu allen anderen Anbietern.

Samsung Galaxy M52 5G

Nicht weit hinter dem A53 kommt das M52, das für seine Preisklasse durchweg überzeugt. Das Herzstück des M52 ist ein Qualcomm Snapdragon 778G, der zusammen mit 6 GB RAM fleißig im Inneren des Handys werkelt und flotte Abläufe ermöglicht. Noch besser: Die raffinierte Technologie erkennt euer Nutzungsverhalten und bietet euch bis zu 4 GB zusätzlichen virtuellen RAM. Beim internen Speicher habt ihr 128 GB vorrätig und erweitert ihn bei Bedarf ebenfalls mit einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB. Auch das M52 lässt sich nicht lumpen und startet in hyperschneller 5G-Geschwindigkeit durch.

Auf einem Super AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und 120 Hz erstrahlen eure Inhalte in ihrem vollsten Glanz. Für Fotos und Videos kommt eine Triple-Kamera zum Einsatz, die mit Leichtigkeit glasklare Aufnahmen macht. Last but not least ist der Akku ein Arbeitstier und muss erst nach langer Zeit nachtanken. Ähnlich wie beim A53 hat er auch hier im Handumdrehen wieder volle Power.

Das Galaxy M52 5G gibt's aktuell für nur 249€ (UVP: 379€) bei Amazon. Ihr bekommt es nicht nur nirgendwo sonst so billig, es liegt hier auch nach längerer Zeit mal wieder der Tiefstpreis vor.