Bei Saturn gibt es aktuell den 4K-Fernseher LG NANO866PA in der Größe 55 Zoll für 699 Euro. Das wäre an sich schon ein recht günstiger Preis, der aber noch günstiger wird durch 10 Prozent Direktabzug, die erst im Warenkorb einberechnet werden. Dadurch sinkt der Preis auf 629,10 Euro. So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen seit den Black Friday Sales nicht mehr. Selbst im MediaMarkt-Gutscheinheft, wo es ebenfalls 10 Prozent Direktabzug auf viele LG-Fernseher gibt, ist es nicht so günstig zu bekommen, da hier der Ausgangspreis mit 729,99 Euro etwas höher ist.

Das Angebot gilt nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Es ist Teil einer größeren Fußball-Aktion bei Saturn, in der es noch andere 4K-Fernseher von LG wie den hochwertigen LG OLED B19 oder den 82 Zoll großen LG 82UP80009 günstiger gibt. Auch einige Modelle der chinesischen Hersteller Hisense, TCL und Xiaomi sind reduziert. Die Übersicht über alle Deals der Aktion findet ihr hier:

Was bietet der LG NANO866PA?

Bild: Der LG NANO866PA ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Er zeichnet sich gegenüber den normalerweise günstigeren Modellen aus LGs UP-Reihe unter anderem durch die NanoCell-Technik aus. Diese sorgt durch eine zusätzliche Beschichtung für bessere Farbwiedergabe, ähnlich wie die von Samsung genutzte QLED-Technik. Der Kontrast ist jedoch, genau wie bei den UP-Modellen, eher niedrig, da der LG NANO866PA ein IPS-Panel verwendet. Immerhin ist das Bild dafür nicht so stark vom Blickwinkel abhängig.

Gaming: Der LG NANO866PA verfügt über ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps zumindest prinzipiell möglich ist. Auch durch den niedrigen Input Lag von 5 bis 6 ms bei 120 Hz ist der 4K-Fernseher sehr gut fürs Gaming geeignet. Zudem werden ALLM ( Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) unterstützt.