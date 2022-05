Bei Saturn bekommt ihr gerade den mit 120 Hz und HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher Sony XH9096 in der gigantischen Größe von 85 Zoll günstig im Angebot, und zwar für 1.888 Euro (UVP: 3.099 Euro). So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen schon seit Januar nirgendwo mehr. Nach Angaben von Idealo ist Saturn derzeit mit einem gewaltigen Abstand von 371 Euro der günstigste Anbieter. Hier kommt ihr zum Deal:

Saturn macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Versand des knapp 48 kg schweren Geräts ist ausnahmsweise kostenlos.

Wie gut ist der Sony XH9096?

Bildqualität: Für die 1.888 Euro bekommt ihr nicht nur einen besonders riesigen 4K-Fernseher, sondern auch eine hohe Bildqualität: Das VA-Panel bietet hohen Kontrast, der noch erhöht wird durch Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, was vor allem bei der Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen von großem Vorteil ist. An ein OLED-TV kommt der Sony XH9096 zwar trotzdem nicht heran, ist aber zumindest nicht allzu weit entfernt.

Gaming: Der Sony XH9096 bietet nicht nur ein 120-Hz-Display, sondern unterstützt seit einem Softwareupdate auch HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Allerdings kann es bei gleichzeitiger Farbauflösung Chroma 4:4:4 zu Qualitätseinbußen wie verschwommenem Text kommen. Dafür fällt der Input Lag mit rund 7 ms bei 120 Hz und etwa 15 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus. Inzwischen werden auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt.

