Bei Saturn könnt ihr gerade die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra in der weißen Version zu einem günstigen Preis bekommen. Für 256 GB zahlt ihr nur noch 22 Euro, der Versand ist kostenlos. Laut Vergleichsplattformen ist Saturn damit gerade mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Auch die weiter verbreitete rote Version der Speicherkarte gibt es derzeit nirgendwo so günstig. Hier geht’s zum Angebot:

Der Deal ist Teil der Gutscheinheftaktion bei Saturn, in der ihr auch 4K-Fernseher von LG und Philips, Smartphones und Bundles mit der Nintendo Switch sowie dem Sony DualSense PS5-Controller günstiger bekommen könnt. Die Aktion läuft noch bis zum 17. Mai. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Was taugt die SanDisk Ultra für die Nintendo Switch?

Lesegeschwindigkeit: Die weiße SanDisk Ultra hat eine maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Das ist mehr als genug für den Einsatz in der Nintendo Switch, die eine MicroSD-Speicherkarte mit mindestens 60 MB/s, besser aber über 80 MB/s braucht.

Schreibgeschwindigkeit: Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen nicht so gut ab, es handelt sich nämlich lediglich um eine Karte der Klasse U1. Das ist aber nicht weiter wichtig, solange ihr sie nur in der Switch verwendet. Falls ihr hingegen 4K-Videos aufnehmen, solltet ihr euch eine schnellere Karte der Klasse U3 holen.

Speicherplatz: 256 GB reichen auf der Nintendo Switch für eine stattliche Anzahl an Spielen, da selbst große AAA-Titel in der Regel nicht allzu viel Platz brauchen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei circa 15 GB. Kleine Indie-Titel benötigen natürlich noch sehr viel weniger. Mit der SanDisk Ultra solltet ihr euch also eine ganze Weile keine Sorgen mehr um den Speicherplatz eurer Switch machen müssen.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren wollt, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung nachlesen:

