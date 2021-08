Nur noch bis Sonntag läuft bei Saturn und bei MediaMarkt eine große Xiaomi-Aktion, in der es nicht nur Smartphones, sondern auch alle andere vorrätigen Geräte des chinesischen Herstellers wie 4K-Fernseher, Kopfhörer oder sogar E-Scooter 15 Prozent günstiger im Angebot gibt. Das führt nicht in allen, aber doch in einigen Fällen zu günstigen Preisen. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Xiaomi Sale bei Saturn: Zu den Angeboten

Xiaomi Sale bei MediaMarkt: Zu den Angeboten

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Eines der Highlights unter den Smartphones ist das Xiaomi Redmi Note 10 Pro, das ihr für 237,15 Euro statt 279 Euro bekommt. MediaMarkt und Saturn sind damit laut Vergleichsplattformen im Moment die günstigsten Anbieter.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB) statt 279€ für 237,15€ bei Saturn

Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro bietet 6 GB Arbeitsspeicher und läuft mit dem Octacore-Prozessor Snapdragon 732G, der Taktfrequenzen bis zu 2,3 GHz bietet. Es verfügt über ein AMOLED-Display mit einer Bildrate von 120 Hz und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln, das eine Spitzenhelligkeit von rund 1.200 cd/m2 erreicht.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB) statt 279€ für 237,15€ bei MediaMarkt

Weitere Smartphone-Angebote (Auswahl):

Xiaomi Smart TV 4S

Das Xiaomi Smart TV 4S in der Größe 43 Zoll bekommt ihr bei Saturn und MediaMarkt für 313,65 Euro statt 369 Euro. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler derzeit mit einigem Abstand die günstigsten Anbieter.

Xiaomi Smart TV 4S (4K, 43 Zoll) statt 369€ für 313,65€ bei Saturn

Beim Xiaomi Smart TV 4S handelt es sich um einen Low-Budget-4K-Fernseher, der mit Android läuft und entsprechend umfangreichen App-Support bietet. Die Bildqualität ist nicht schlecht, aber allzu hohe Erwartungen sollte man nicht haben. Die Spitzenhelligkeit ist wie bei den meisten 4K-TVs dieser Preisklasse recht niedrig und aufgrund des IPS-Panels ist auch der Kontrast eher schwach. Immerhin ist dafür auch die Blickwinkelabhängigkeit relativ gering.

Xiaomi Smart TV 4S (4K, 43 Zoll) statt 369€ für 313,65€ bei MediaMarkt

Was die Eignung als Gaming-Fernseher angeht, solltet ihr beachten, dass die vom Hersteller angegebene Reaktionszeit von 6,5 ms nicht mit dem Input Lag gleichzusetzen ist. Zum Input Lag liegen uns für dieses Modell leider keine genauen Daten vor, ausgehend von den Werten anderer Xiaomi-Modelle würden wir aber mit zwar noch akzeptablen, aber nicht besonders guten 30 bis 40 ms rechnen.

Xiaomi-Angebote auch bei Ebay

Übrigens läuft auch bei Ebay gerade eine Xiaomi-Aktion. Dort könnt ihr mit dem Rabattcode MIDAYS2021 15 Prozent auf Xiaomi-Angebote bestimmter Händler sparen. Dabei stößt man hier und da auf Deals, die günstiger sind als die Angebote in der Aktion bei Saturn und MediaMarkt. Zur Übersicht über die Xiaomi-Angebote auf Ebay, die noch bis zum 11. August gültig sind, kommt ihr hier:

Mi Days bei Ebay: Zu den Xiaomi-Angeboten