Saturn und MediaMarkt verkaufen PS5 in Bundles und wehren sich gegen Scalper

Fast täglich hoffen Fans darauf, dass eine erneute Verkaufswelle der PlayStation 5 über sie hereinbricht. Viele Male wurden die begehrten Heimkonsolen von Bots weggeschnappt, sodass die Fans enttäuscht zurückblieben und sich mit überhöhten Preisen auf eBay konfrontiert sahen. Doch dagegen wollen Saturn und Media Markt etwas unternehmen.

Saturn und Media Markt sagen Scaplern den Kampf an

Um etwas gegen die boshaften Scalper zu unternehmen, haben sich die beiden Elektronikkonzerne eine neue Strategie einfallen lassen. Diese wurde im Vorfeld nicht kommuniziert, damit die Scalper kein leichtes Spiel haben.

Wie sieht die Strategie aus? Sowohl Saturn als auch MediaMarkt haben gestern Mittag/Nachmittag die PlayStation 5 nicht mehr einzeln, sondern als Bundle angeboten. Dadurch hatten die Bots die Konsolen nicht mehr im Visier und Interessierte hatten die Chance, eine PlayStation 5 zu ergattern.

Wieso hilft das? Die meisten Bots sind darauf programmiert, nach Einzelartikeln zu suchen. Ein Bundle wird in der Suche demnach übersehen und steht somit anderen Kund*innen zur Verfügung. Hinzu kommt, dass der Wiederverkauf von Bundles mit mehr Aufwand und einem geringeren Verkaufspreis verbunden ist.

PlayStation 5-Bundles innerhalb von Minuten ausverkauft

Insgesamt wurden drei Bundles von Saturn in Deutschland angeboten. Die Bundles enthielten entweder das Spiel Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man: Miles Morales oder die Ultimate Edition von Spider-Man: Miles Morales. In Österreich hingegen bot Media Markt neben Assassin's Creed Valhalla den Titel Watch Dogs Legion als Bundle an.

So teuer waren die PS5-Bundles bei MediaMarkt Österreich:

PS5 + Assassin's Creed Valhalla - 569 Euro

PS5 + Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition) - 609 Euro

PS5 + Watch Dogs Legion - 569 Euro

Zur Erinnerung: Einzeln kostet die PS5 in der Laufwerk-Edition 499 Euro und in der Digital Edition 399 Euro. Für viele Kund*innen dürfte der Aufpreis kein großes Problem darstellen, immerhin bekommen sie ein Spiel dazu.

Leider waren die Bundles laut GamesWirtschaft trotz der Taktik der beiden Handelsketten binnen weniger Minuten ausverkauft:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Zahlreiche Fans berichten in den Kommentaren, dass sie zu den Glücklichen gehören und eine erfolgreiche Bestellung tätigen konnten. Bei manchen Kund*innen befindet sich die PlayStation 5 sogar schon im Versand:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Ob weitere Konsolenbundles folgen werden, ist bisher unklar. Falls es ein neues Kontingent geben wird, werden diese vermutlich ohne Vorankündigung online gestellt, sodass euch nur wenige Minuten für den Bestellprozess bleiben.

Keine Chance gegen Scalper

Während viele Scalper auf zahlreichen Konsolen hocken und diese zu Wucherpreisen auf Plattformen wie eBay weiterverkaufen, möchte Großbritannien dagegen nun mit einem neuen Gesetz vorgehen. Laut diesem ist es nicht mehr erlaubt, mit Bots erworbene Konsolen weiterzuverkaufen. In Deutschland ist solch ein Gesetz bislang noch nicht in der Mache.

Habt ihr eines der Bundles ergattern können? Wie hilfreich findet ihr das Vorgehen von Saturn und Media Markt?