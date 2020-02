Erst am Samstagabend hatten wir über Wochenendangebote bei Saturn und MediaMarkt berichtet, am Sonntagmorgen legt Saturn nun bereits mit einer neuen Aktion namens "Die goldenen 2020er - 40 Beststeller zum Jahrhundertpreis" nach und liefert teils noch bessere Deals. Neben der PS4 Pro findet ihr hier vor allem günstige 4K-TVs , aber auch PCs, Tablets, Smartphones. Hier ein paar der Highlights:

PS4 Pro für 249 Euro

Gestern hatten wir davon berichtet, dass MediaMarkt die PS4 Pro gerade für 299 Euro anbietet und damit derzeit der günstigste Händler ist. Saturn unterbietet diesen Preis heute deutlich und reduziert die PS4 Pro von 385 Euro auf 249 Euro.

PS4 Pro für 249 Euro bei Saturn

Auch die Nintendo Switch gibt es übrigens günstiger, für die neue Edition bezahlt man bei Saturn derzeit 288 Euro. Ein "Jahrhundertpreis" ist das allerdings nicht gerade, die Hybridkonsole haben wir in letzter Zeit schon günstiger gesehen.

4K-TVs mit bis zu 75 Zoll stark reduziert

Unter den 40 Bestsellern der Aktion befinden sich gleich acht 4K-Fernseher. Empfehlenswert für Gamer sind unter anderem die Samsung-Modelle, die über einen sehr niedrigen Input Lag verfügen. Bei zwei von ihnen ist Saturn laut Vergleichsplattformen gerade der günstigste Anbieter:

Samsung Q60R mit 55 Zoll

Den 55 Zoll großen Samsung Q60R bekommt ihr für 679 Euro statt 769,99 Euro. Dank QLED-Technologie verfügt er für seine Preisklasse über eine hohe Bildqualität. Im Gegensatz zu kleineren Varianten bietet das 55-Zoll-Modell außerdem ein 100/120-Hz-Panel, was sich gerade bei der Darstellung schneller Bewegungen auszahlt.

Samsung GQ55Q60R (55 Zoll, 4K, QLED) statt 769,99 Euro für 679 Euro

Samsung RU7099 mit 75 Zoll

Wer hingegen auf der Suche nach einem möglichst großen Fernseher ist, kann den Samsung RU7099 in der Variante mit 75 Zoll für 899 Euro statt 1049 Euro bekommen. Für den Preis ist die Bildqualität auch hier durchaus gut, mit dem Q60R kann der RU7099 aber nicht mithalten. Außerdem verfügt er nur über ein 50/60-Hz-Panel, was gerade bei einem so großen Modell ungünstig für die Darstellung schneller Bewegungen ist.

Samsung UE75RU7099 (75 Zoll, 4K) statt 1049 Euro für 899 Euro

Grundig GUB7062 mit 43 Zoll

Wer hingegen einen möglichst günstigen 4K-Fernseher möchte, kann zum Grundig 43GUB7062 greifen, der von 349 Euro auf 299 Euro reduziert ist. Hierbei handelt es sich um ein Fire TV mit integrierter Alexa-Sprachsteuerung. Die Bildqualität kann sich für den Preis sehen lassen, der Input Lag liegt mit 39 ms allerdings deutlich höher als bei den Samsung-Modellen.

Grundig 43GUB7062 (43 Zoll, 4K, Sprachsteuerung) statt 349 Euro für 299 Euro

Weitere Angebote

Wie schon gesagt, hat die Jahrhundertpreis-Aktion noch eine ganze Menge mehr zu bieten, von Smartphones über PCs bis hin zu Haushaltsgeräten. Die Angebote gelten noch bis zum 16. Februar, einzelne Artikel könnten aber schon früher ausverkauft sein. Zur Übersicht über alle Deals kommt ihr hier:

Zur Jahrhundertpreis-Aktion bei Saturn