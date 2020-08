Es gibt wieder Weekend Deals bei Saturn, die bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen. Neben Kamerazubehör, Tastaturen und Computermäusen sowie einem recht günstigen Beamer bekommt ihr diesmal auch eine Reihe von 4K-Fernsehern günstiger. Letztere sehen wir uns in diesem Artikel näher an. Wer lieber gleich selbst die Deals durchstöbern möchte, findet die Übersicht hier:

Weekend Deals bei Saturn

LG UM7050 mit 75 Zoll

Wer nach einem Fernseher mit möglichst großem Bildschirm sucht, aber trotzdem nicht allzu viel bezahlen möchte, wird beim 75 Zoll großen LG 75UM7050 fündig, den ihr bei Saturn aktuell für 778,36 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo günstiger. Allerdings gibt es dasselbe Angebot auch in den noch bis 9 Uhr am 19. August gültigen LG-Prospekten bei MediaMarkt und Saturn. Ein richtiger Weekend Deal ist es daher im Grunde nicht.

LG 75UM7050 (4K, 75 Zoll) für 778,36€ (UVP: 1.299€) versandkostenfrei bei Saturn

Der LG UM7050 zeichnet sich für Gamer durch seinen niedrigen Input Lag von circa 11 ms aus. Ansonsten bietet er für seine Preisklasse solide Qualität, verfügt über ein zuverlässiges und komfortables Betriebssystem und vergleichsweise viele Smart-TV-Funktionen.

Samsung GQ55Q60T: QLED aus 2020

Mit dem Samsung GQ55Q60T bekommt ihr ein 55 Zoll großes 4K-QLED-TV günstiger, das erst seit ein paar Monaten auf dem Markt ist. Der Preis ist von der UVP von 1071,29 Euro auf 856,14 Euro reduziert. Beachten solltet ihr dabei, dass in diesem Fall Versandkosten von 39,90 Euro anfallen, sofern ihr das Gerät nicht zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Samsung GQ55Q60T (4K, 55 Zoll, QLED) für 856,14€ (UVP: 1071,29€)

QLED-TVs zeichnen sich durch die sogenannten Quantum Dots aus, die für eine bessere Farbwiedergabe sorgen. Trotz des ähnlichen Namens hat die Technologie nichts mit OLED-TVs gemein, die über tiefes Schwarz und hohen Kontrast verfügen. Der Q60T ist das günstigste Modell in Samsungs aktueller QLED-Reihe. Fürs Gaming ist er durch seinen niedrigen Input Lag gut geeignet, im Gegensatz zu teureren Samsung-QLEDs aus 2020 fehlen ihm aber die HDMI-2.1-Features.

98 2 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Power der neuen Konsolen

Bei Alternate günstiger: LG SM8200

Auch den LG SM8200, ein 4K-TV der unteren Mittelklasse, hat Saturn in den Weekend Deals im Angebot. Der Preis von 668,50 Euro bei 55 Zoll beziehungsweise 796,95 Euro für 65 Zoll ist aber deutlich zu hoch. Viel günstiger gibt es das Modell an diesem Wochenende bei Alternate im Sonderangebot. Hier zahlt ihr nur 579 Euro für 55 Zoll und 669 Euro für 65 Zoll, bei kostenlosem Versand.

LG SM8200 (4K, 55 bis 65 Zoll) ab 579 Euro bei Alternate

Weitere TV-Angebote in den Weekend Deals bei Saturn: