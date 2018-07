Saturn Weekend-Deals - Spiele für PS4 & Xbox One, Konsolen und TVs im Angebot

Einmal mehr bietet Saturn am Wochenende neue Weekend-Deals an. Diese gelten bis Montag um 9 Uhr oder solange der Vorrat reicht. Allen voran dürft ihr euch über einige Spiele für die PS4 freuen. Für die Xbox One sind ebenfalls ein paar reduziert. Des Weiteren gibt es externe Festplatten von Seagate für die Xbox im Angebot.

Darüber hinaus könnt ihr euch den Xbox Wireless-Controller im Gears of War 4-Design und Hardcases, sowie das Stationsset für die Nintendo Switch sichern.

Alle Weekend-Deals

Einige Highlights der Angebote

PS4 Slim 1TB + 3 Spiele für 333 Euro

Nintendo Switch für 299 Euro

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone und vielleicht einer Xbox One X? Dann gibt es bei MediaMarkt ein besonderes Bundle im Angebot.