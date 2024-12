Die 10 schlechtesten Spiele des Jahres laut Metacritic

Das wird Bugs und Daffy nicht freuen. Das neue Looney Tunes-Spiel ist eine echte Gurke laut Metacritic.

Der Jahresabschluss ist die perfekte Zeit, um sich noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, was die vergangenen Monate alles passiert ist. Nachdem wir euch die vergangenen Tage schon einige Videospiele-Highlights aus 2024 gezeigt haben, sind heute die laut Metacritic von der internationalen Presse am schlechtesten bewerteten Titel an der Reihe.

Und falls ihr denkt, dass Suicide Squad, Skull & Bones oder Flintlock zumindest auf dieser Liste punkten könnten, liegt ihr weit daneben! Die folgenden 10 Spiele sind in Wertungsregionen versunken, in denen kaum noch Licht durchsickert.

Metacritic Top 10: Die Flops des Jahres 2024

Um sich für die Liste unrühmlich zu qualifizieren, mussten die Spiele nicht nur in den vergangenen 12 Monaten erscheinen, sondern auch von mindestens vier Magazinen eine Wertung erhalten. Es kann also durchaus sein, dass noch größere Graupen 2024 erschienen sind, die aber wirklich niemanden veranlasst haben die Mühen im Testlabor zu scheuen.

Platz 10: Metal Slug Attack Reloaded (Switch, 48)

(Switch, 48) Platz 9: Looney Tunes: Wacky World of Sport s (PS5, 47)

s (PS5, 47) Platz 8: PO'ed: Definitive Edition (PC, 46)

(PC, 46) Platz 7: Transformers: Galactic Trials (PS5, 45)

(PS5, 45) Platz 6: Stranger Things VR (MetaQuest, 44)

(MetaQuest, 44) Platz 5: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5, 44)

(PS5, 44) Platz 4: Food Truck Simulator (Xbox One, 43)

Platz 3: Happy Funland (41)

Happy Funland ist das drittschlechteste Spiel im Jahr 2024.

So richtig Spaß wollte bei den insgesamt vier Magazinen beim Horror-Adventure für PSVR 2 nicht aufkommen, was auch den technischen Mängeln geschuldet war. So schreibt die Seite GameOver:

"Mit einer Spieldauer von knapp 2 Stunden ist Happy Funland aufgrund des repetitiven Gameplays, der nicht vorhandenen Physik und der vielen Bugs alles andere als unterhaltsam."

Platz 2: Devil May Cry: Peak of Combat (41)

"Der Klassiker ist zurück"... hat aber scheinbar den Spielspaß vergessen.

Ganze sieben Magazine haben ihr iOS- oder Android-Smartphone gezückt und haben mit dem dürftigen und mit reichlich Mikrotransaktionen verseuchten Action-RPG alles andere als eine gute Zeit gehabt. Die Seite Destructoid kommt zu einem ernüchternden Fazit:

"Peak of Combat ist eines der freudlosesten Spiele, die ich je gespielt habe. Das Kampfsystem wird dem Erbe von Devil May Cry nicht einmal annähernd gerecht, und jegliche Unterhaltung, die es hätte bieten können, wird unter der überwältigend aggressiven Monetarisierung begraben."

Platz 1: Utopia City (23)

Schlechter als Utopia City war in diesem Jahr kein anderes Spiel.

Bewegen wir uns auf den oberen Plätzen noch im 40er-Wertungsbereich, geht's mit dem altbackenen Ego-Shooter Utopia City für PC noch eine ganze Etage tiefer. An dieser Stelle sei allerdings angemerkt, dass das Spiel bereits 2006 in Europa erschienen und jetzt auf Steam aufgeploppt ist. So schrieb die Seite PC Gamer UK:

"Vielleicht hat das Entwicklerteam einfach den Pizzaboten gebeten, den Job zu übernehmen, um ein paar Groschen für die Fortsetzung zu sparen."

17:22 AAA-Nieten, Entlassungen, Geldgier: Das waren die schlimmsten Trends aus 2024

Autoplay

Was ist euer Flop des Jahres 2024

Im Video oben haben wir für euch einmal die größten Flops und Enttäuschungen des Spielejahres 2024 aufgelistet, in dem auch die Massentlassungen innerhalb der Spieleindustrie zu Beginn des Jahres nicht unerwähnt bleiben dürfen.

Abschließend sind wir aber auch sehr gespannt, welche Spiele euch in den vergangenen Monaten so richtig enttäuscht haben.